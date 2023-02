F1, svelata l’Aston Martin di Alonso e Stroll: ecco il primo scatto

E’ stata presentata in Inghilterra l’Aston Martin 2023 del bicampione del mondo, Fernando Alonso, e del figlio del boss, Lance Stroll.

Tolti i veli anche sulla wing car inglese, dopo Haas, Red Bull Racing, Williams, Alfa Romeo e AlphaTauri. La nuova monoposto si chiama AMR23 ed è motorizzata sempre dalle Power Unit Mercedes. Nella scorsa annata il team di Lawrence Stroll ha chiuso a quota 55 punti, a pari punti con il team Alfa Sauber.

Una settima posizione in graduatoria costruttori che dovrebbe aver fatto riflettere i vertici della casa di Gaydon. Il nome Aston Martin è tornato nel circus, prendendo di fatto il posto del team Racing Point, per lasciare un segno concreto. La casa inglese non naviga in buone acque sul piano delle vendite e gli scarsi risultati nel circus non rappresentano un buon biglietto da visita. Il biennio di Sebastian Vettel è stato condizionato da vetture non all’altezza del suo talento. Il rischio per Fernando Alonso è ritrovarsi in una situazione analoga nelle prossime due stagioni.

La squadra inglese ha deciso di affidarsi all’esperienza di un veterano, ma potrebbe non bastare per ritornare al top. La stessa Alpine, nonostante le performance valide del nativo di Oviedo, ha deluso le aspettative nel 2022, accusando distacchi enormi dai top team. La lotta a centro gruppo potrebbe essere più accesa che mai, tuttavia i presupposti di un passo in avanti per l’asturiano non sembrano esserci. Due Mondiali, 32 vittorie, 97 podi e 22 pole position potrebbero rappresentare il giusto palmares per lottare per il titolo, ma la AMR22 è una pessima base di partenza.

Aston Martin, l’ultima scommessa di Alonso

I team minori avrebbero dovuto sfruttare il nuovo regolamento tecnico per puntare al rilancio. Nella scorsa annata, invece, hanno vinto solo cinque piloti e tre auto. Lando Norris, su McLaren Mercedes, è stato l’unico del resto del gruppo a calcare un podio. In Aston Martin hanno convinto Alonso, soprattutto grazie ai forti investimenti sulla nuova fabbrica e sulle nuove risorse. Sono arrivati, infatti, tecnici promettenti e sono stati messi sul piatto oltre 200 milioni di euro per la factory. Un altro aspetto positivo per il #14 è l’affidabilità delle Power Unit Mercedes.

Nelle sue ultime esperienze in F1, Alonso è stato colpito da continue avarie. Lo scorso anno è stato costretto a ritirarsi in tantissime occasioni, chiudendo alle spalle del suo compagno di squadra di 11 punti. Il nono posto è stato dettato da numerosi DNF, ma almeno sul piano prestazionale l’Alpine si è dimostrata, nettamente, più veloce dell’Aston Martin nel 2022. Lawrence Stroll non ha, certamente, facilitato la vita a suo figlio. F1, Red Bull svela la RB19: ecco la nuova auto di Verstappen.

Dopo aver affiancato due piloti molti esperti come Sergio Perez e Sebastian Vettel, in questa annata Lance dovrà vedersela con il recordman per presenze della storia della categoria regina del Motorsport. Già non sfigurare sarebbe una bella dimostrazione di maturità per il canadese. Quest’ultimo ha le spalle coperte, ma dovrà innalzare il suo livello di performance. Nella scorsa annata ha collezionato meno della metà dei punti di Sebastian Vettel. Un bottino di 18 punti che ha consentito a Stroll di precedere solo Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu e i piloti della Williams.

Nonostante l’età, Fernando Alonso è apparso in splendida forma. Si sta allenando duramente per farsi trovare pronto ai test. I piloti dell’Aston Martin sono sembrati entusiasti alla vista della verdona. Lo spagnolo ritiene che il nuovo progetto possa risultare vincente. Bisognerà aspettare il giudizio del cronometro per capire se vi sono stati clamorosi progressi con la AMR23. Il team inglese potrebbe svelare tutte le nuove soluzioni tecniche durante i primi test stagionali. Per ora godetevi le immagini in basso della livrea della nuova wing car.