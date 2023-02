Quanto costa la FIAT più economia? Ecco l’auto alla portata di tutti

La FIAT è una delle più importanti aziende d’Italia e il suo successo è dovuto anche al fatto che ha potuto far pagare molto poco certe auto.

Uno dei nomi sicuramente più importanti ai quali è legato il mondo dell’industria italiana è quello della FIAT, con la casa torinese che nel corso degli anni ha dimostrato sempre di più interesse nel poter sviluppare un’idea di mercato che si trovasse sempre più vicina con l’aspetto economico nei confronti dei suoi compratori.

Sono davvero molto rari i progetti di un certo livello da parte della casa torinese, con l’obiettivo che non è mai stato quello di andare su una clientela legata al lusso, bensì alla porzione più popolare d’Italia.

Nel corso degli anni infatti la FIAT ha saputo crearsi un nome sempre più importante e prestigioso, soprattutto con i ricordi legati al boom economico che hanno permesso così alla ditta di essere sempre più amata.

Ecco dunque come mai ancora oggi la FIAT sia in grado di poter realizzare un’automobile a basso costo che possa essere considerata come una delle più efficienti in assoluto e ovviamente stiamo parlando ovviamente della Panda.

Con tutta probabilità siamo di fronte a quella che viene considerato ormai in tutto il mondo come la citycar più famosa in assoluto, indubbiamente quella che viene maggiormente apprezzata e acquistata dagli italiani.

La possiamo trovare in diverse versioni, sia quella da 4 che da 5 posti, con le sue dimensioni che sono davvero molto concentrate, ma allo stesso tempo anche estremamente efficienti.

La sua lunghezza infatti tocca i 365 cm, per una larghezza di 164 cm ed infine per un’altezza di 155, il che le dà così l’opportunità di poter essere considerata come una vettura utilitaria in grado anche di poter percorrere anche molti chilometri.

Le versioni del corso degli anni sono state davvero di qualsiasi tipo, tanto è vero che abbiamo potuto apprezzare le Panda a benzina, poi a diesel, a metano e anche le ultime due attuali, ovvero quella ibrida e a GPL.

La FIAT Panda gioiello di efficenza e costi: la vogliono tutti

Diamo dunque un attimo uno sguardo prima di tutto al modello a GPL, con al suo interno un motore 4 cilindri da 1.250 di cilindrata, con una potenza totale di 69 cavalli.

Discreta anche la sua velocità massima, dato che riesce a toccare fino a 164 km/h, con il suo consumo medio che si stanzia solamente sui 7,7 litri ogni 100 km.

In questo caso il suo prezzo di partenza è di 15.900 euro, sicuramente molto poco per un’automobile, ma la sua versione basilare ibrida riesce ancora di più a calare il costo sul mercato.

Chiaramente il motore cala di prestazioni, trattandosi di un 3 cilindri da 1000 di cilindrata, con solamente 70 cavalli al suo interno, ma nonostante questo riesce comunque a eguagliare i 164 km/h come picco massimo di velocità.

Cala drasticamente anche il consumo medio, dato che tocca addirittura i 5,3 litri ogni 100 km, il che le permette così di essere assolutamente una delle più competitive in tutto il mercato, ma con il suo prezzo riesce a sbaragliare la concorrenza.

La versione basilare 1.0 Hybrid da 4 posti infatti viene venduta sul mercato alla miseria di 15.150 euro, con i suoi optional di serie che sono i climatizzatore, gli airbag frontali e anteriori, l’airbag per la testa anteriore, il volante regolabile in altezza e soprattutto il sistema Stop&Start. Insomma possiamo dire con certezza che ancora una volta la FIAT è riuscita a superarsi.