Ferrari, la notizia è splendida: le parole del pilota fanno sognare i tifosi

La Ferrari vuole dare spettacolo e la strada intrapresa pare essere quella giusta. Il pilota del Cavallino è fiducioso dopo gli ultimi test.

Manca poco più di un mese alla Mille Miglia di Sebring, che sarà la gara inaugurale della stagione più attesa della storia del FIA WEC. Questo campionato è nato nel 2012, ma non ci sono mai stati tanti costruttori ufficiali ai blocchi di partenza in classe regina come in questo 2023. La più attesa è sicuramente la Ferrari, che ad una distanza di cinquant’anni esatti dall’ultima apparizione in top class alla 24 ore di Le Mans vuole far saltare il banco.

Come potrete immaginare, puntare alla vittoria assoluta non sarà facile vista l’esperienza ed anche la mole di avversari, ma lo squadrone AF Corse, come abbiamo visto nelle gare GT degli ultimi anni, ama e sa benissimo sovvertire i pronostici. Le 499P in pista saranno due, entrambe con dei numeri non scelti proprio a caso.

La #50, che verrà guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, avrà questo numero proprio per omaggiare il ritorno in classe regina a mezzo secolo di distanza dall’ultima volta, datata 1973. La #51, invece, sarà guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi, ed utilizzerà questa cifra per ricordare le tantissime vittorie ottenute nelle Gran Turismo proprio con questo numero, prima sulla 458 Italia e poi sulla 488 GTE. Si tratta di una scelta molto romantica da parte del Cavallino, che di sicuro non sarà a Le Mans per partecipare, ma per provare a vincere.

La Ferrari ha portato al debutto la 296 GT3 alla 24 ore di Daytona, la vettura che dovrà sostituire la pluri-titolata 488 GTE di cui vi abbiamo parlato poco fa. Tuttavia, il suo esordio è stato davvero terribile, fatto di un passo gara che non ha esaltato e di tanti guai tecnici, anche se il BoP può aver fatto la sua parte. La 499P punta molto più in alto e vuole stupire.

Ferrari, James Calado è molto ottimista dopo i test

La Ferrari 499P ha condotto alcuni giorni di test sul tracciato di Sebring, un’ottima scelta visto che proprio da questo tracciato partirà l’avventura nel FIA WEC con la Mille Miglia del prossimo 17 marzo. Al volante della vettura del Cavallino, che sarà gestita da AF Corse, sono saliti James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Fuoco ed Antonio Giovinazzi.

I primi tre sono rimasti negli Stati Uniti dopo la 24 ore di Daytona, approfittandone per prendere confidenza con la pista. Assenti gli altri due piloti che prenderanno parte a questo programma, vale a dire Miguel Molina e Nicklas Nielsen, impegnati in Medio Oriente, in particolare, a Dubai, per la tappa dell’Asian Le Mans Series.

I problemi di affidabilità che erano apparsi a novembre in quel di Aragon sembrano essere stati superati, anche se è giusto dire che durante la gara tutto potrebbe cambiare. Calado, tre volte campione del mondo di GTE PRO nel FIA WEC con Pier Guidi, ha parlato ai canali Ferrari dei test svolti sul mitico tracciato della Florida, descrivendo il lavoro svolto e le sue sensazioni.

Ecco le sue parole: “Ho notato alcuni passi in avanti rispetto a due settimane fa, quando avevamo già testato la nostra macchina su questa pista. Se ce ne fosse ancora bisogna, c’è stata la conferma definitiva del fatto che questo progetto è valido e che potremmo far molto bene. C’è sicuramente da affinare alcuni dettagli e da migliorare ancora, visto che alla prima gara manca davvero poco tempo, ma il nostro feeling è molto buono e pensiamo di essere sulla strada giusta. Le prove che abbiamo fatto in questi giorni sono fondamentali, e potrebbero tornarci molto utili in vista della Mille Miglia di Sebring di metà marzo“.

La 499P è un progetto che sembra nato bene, anche se la stessa cosa veniva detta anche della Porsche 963, che a Daytona ha invece deluso con mille problemi di affidabilità. L’esperienza fatta in F1 sulla parte ibrida potrebbe essere un gran vantaggio per lo squadrone AF Corse, al quale sicuramente andrà dato del tempo per mettere tutto al proprio posto e puntare al primato assoluto.