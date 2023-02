Verstappen già spaventa gli avversari: ecco cosa pensa della RB19

Max Verstappen ha commentato il debutto in pista della Red Bull RB19, la nuova F1 ad effetto suolo dei campioni. Ecco le sue parole.

La Red Bull non ha intenzione di scoprire troppo le carte rispetto alla RB19, e la cosa è stata confermata anche dalle pochissime immagini trapelate dal filming day di Silverstone, dove la nuova F1 di Adrian Newey ha esordito in pista. L’Alfa Romeo Racing, nello stesso giorno, ha debuttato a Barcellona, ma il team di Himwil non si è fatto problemi a caricare un video mentre Valtteri Bottas usciva dai box, facendo capire le forme della C43.

Il team di Milton Keynes ha fatto tutto diversamente, come vi spiegheremo in seguito, ed è ovvio che Christian Horner ed i suoi uomini vogliano prevenire la possibilità che la concorrenza vada a sbirciare troppo presto. La RB19, come era facile immaginare, è ben diversa da quella vista a New York, ma è comunque un’evoluzione di quella dello scorso anno, almeno nella zona delle pance laterali.

Non avrebbe avuto senso, infatti, stravolgere un progetto che ha dominato la scena, e che vuole fare lo stesso anche in questa seconda stagione della nuova era della F1. L’hype sta salendo in maniera importante in queste settimane, viste che sono rimaste soltanto tre domeniche al via del mondiale, previsto per il 5 di marzo in Bahrain.

Max Verstappen si è occupato, nelle ultime ore, del battesimo del fuoco della RB19 vera e propria, che fa già paura alla concorrenza. Il sound della power unit Honda ha stregato Silverstone, facendo capire che la voglia di vincere è la stessa dei mesi scorsi. Ecco le prime parole dell’iridato.

F1, ecco le prime parole di Max Verstappen sulla RB19

Il mondiale di F1 sta scaldando i motori, ed esattamente come accadde lo scorso anno, la Red Bull ha debuttato in pista a Silverstone in uno shakedown segretissimo. La RB19 è stata tenuta ben nascosta, con un video pubblicato dal canale ufficiale del team di Milton Keynes da cui si capisce ben poco della nuova monoposto.

Tuttavia, i più attenti qualche piccola novità l’avranno notata, come un muso anteriore che sembra più largo e lungo, così come le bandelle dell’alettone anteriore sembrano ricordare quelle della Ferrari. Inoltre, è stato evoluto il concetto vincente delle pance laterali, già visto lo scorso anno, con sidepods che appaiono ancor più bassi.

Anche se le pochissime immagini a disposizione non sono poi così chiare, visto che è stato anche pubblicato un video amatoriale girato a distanza, si può notare anche un’altra sostanziale differenza. L’airbox sopra il pilota appare molto più stretto rispetto allo scorso anno, ma per fare delle valutazioni più precise sarà necessario attendere i test del Bahrain, che partiranno il prossimo 23 di febbraio sul tracciato di Sakhir.

Al volante della nuova F1 ad effetto suolo progettata da Adrian Newey si sono alternati Max Verstappen e Sergio Perez, che hanno potuto completare un massimo di 17 giri visto che la lunghezza massima consentita dal filming day è di appena 100 km. In un video pubblicato sui canali social della Red Bull, il campione del mondo ha raccontato la sua prima impressione.

Ecco le sue parole: “Ho appena avuto la possibilità di salire a bordo della RB19 per la prima volta, ed è chiaro che si trattasse solamente di un filming day. La prima impressione è stata sicuramente positiva, tutto è andato alla grande ed è quello che è importante quando si effettuano questi shakedown. Non vedo l’ora di andare in Bahrain e di guidarla di nuovo in pista“.

Ovviamente, fare dei pronostici ora è impossibili, ma l’impressione è che la RB19 sia una grande evoluzione di quella che ha dominato lo scorso campionato. Non ci sono dubbi sul fatto che la monoposto anglo-austriaca sarà quella da battere, ma nulla è scontato in questo mondo. Appuntamento ai prossimi giorni per avere le foto ufficiali della Red Bull che dovrà difendere i due titoli mondiali.