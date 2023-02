Ferrari, altra novità a Maranello: ecco chi è il nuovo ingaggio

La Ferrari si assicura una figura molto importante all’interno del Reparto Corse. Si tratta di una persona con grande esperienza.

In casa Ferrari si fa il conto alla rovescia per quello che riguarda la stagione di F1 targata 2023. Infatti, mancano davvero poche ore alla presentazione della SF23, il cui nome è stato rivelato nella mattinata di martedì scorso. La vettura, sino a poco fa nota solo con il nome di progetto, ovvero 675, sarà affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz, ormai al terzo anno consecutivo come compagni di squadra.

I due “Carli” dovranno fare tutto bene, evitando di ostacolarsi tra di loro, ed in questo sarà fondamentale il lavoro del nuovo team principal Frederic Vasseur. La gestione di Mattia Binotto era stata imbarazzante sotto tutti i punti di vista, e la questione legata ai due piloti è forse quella che è stata affrontata nel modo peggiore.

La Ferrari si gioca tantissimo nel mondiale che sta per prendere il via, e dovrà gestire al meglio tutte le situazioni e le occasioni che le si presenteranno. Nel frattempo, sul fronte manageriale e del marketing è arrivata una bella notizia, visto che è stato preso uno degli uomini più talentuosi di questo settore. Ecco di chi si tratta.

Ferrari, arriva Lorenzo Giorgetti a Maranello

La Ferrari si è assicurata le prestazioni di Lorenzo Giorgetti, che sarà il nuovo Chief Racing Revenue Officer, che lavorerà a stretto contatto con l’amministratore delegato, ovvero Benedetto Vigna. Il nuovo arrivato, classe 1970, ha una grande esperienza a livello di crescita business e marketing di tante realtà sportive, tra le quali occorre sottolineare il Milan per quanto riguarda il calcio.

Oltre a ciò, ha anche guidato la divisione commerciale di RCS Media Group (di proprietà di Urbano Cairo e che gestisce, tra le altre, il “Corriere della Sera” e “La Gazzetta dello Sport), ad indirizzo sportivo, per un periodo di oltre 10 anni. Si tratta di una figura che ha una grande esperienza in questo settore, e che avrà il compito di far crescere il brand ancor più di quanto non stia già avvenendo.

Ad accoglierlo a Maranello ci ha pensato lo stesso Vigna, e dalla collaborazione tra i due c’è da attendersi dei risultati molto positivi: “La nostra famiglia è felice di accogliere a Maranello Lorenzo Giorgetti, che occuperà il ruolo di Chief Racing Revenue Officer. Grazie alla sua grande esperienza nel settore, la Ferrari aumenterà le varie collaborazioni a lungo termine con i nostri partner, in tutte le varie competizioni in cui siamo coinvolti comprendendo nelle varie attività anche il settore Esports che è in grande crescita, ma anche con la nostra tifoseria che è sparsa in tutto il mondo“.

Lo stesso Giorgetti ci ha tenuto a ringraziare tutto il mondo del Cavallino per aver puntato su di lui, affermando: “Essere riuscito a giungere qui a Maranello mi onora moltissimo, questa è una notizia che accolgo con un gran senso di professionalità. In me, in questo momento, c’è una grande emozione ed eccitazione per le attività che andrò a svolgere. Sento una grande responsabilità anche sapendo la grande passione che c’è in chi lavora per questo marchio ed in tutti gli appassionati sparsi per il mondo“.