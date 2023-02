MotoGP, Bagnaia è raggiante: la nuova Ducati fa già un altro sport?

Pecco Bagnaia ha chiuso in quinta piazza la prima giornata di test della MotoGP a Sepang. Le sue parole gasano i tifosi Ducati.

Si è conclusa in Malesia la prima giornata di test della MotoGP, con i rider impegnati sul tracciato di Sepang. Pochi mesi fa, proprio qui, Pecco Bagnaia uscì vincitore da un meraviglioso duello contro Enea Bastianini, portandosi a casa il successo con il quale ipotecò il suo primo titolo mondiale.

Sempre sul tracciato che dista pochi km da Kuala Lumpur, il rider torinese ha fatto il proprio debutto in pista con il numero 1 sul cupolino della nuova Ducati, davvero un bel colpo d’occhio per tutti i presenti. La Desmosedici GP23, tralasciando per un attimo l’innata bellezza, sembra essere nata davvero bene, come confermano i run effettuati dallo stesso Bagnaia ed anche dal nuovo compagno di squadra. Per il momento, è ancora troppo presto per cantar vittoria, ma Pecco è apparso piuttosto sorridente dopo la fine della sessione.

Il campione del mondo della MotoGP ha lodato i run con gomme usate fatti dalla sua Rossa, che si è ben comportata in tutte le condizioni. Inoltre, l’alfiere della casa di Borgo Panigale ha anticipato il lavoro che verrà svolto domani, dove la Ducati si concentrerà sulla preparazione delle Sprint Race.

MotoGP, ecco le prime impressioni di Bagnaia a Sepang

Pecco Bagnaia è il riferimento assoluto dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale in MotoGP. Il rider torinese è tornato sulla pista dove, pochi mesi fa, ipotecò l’alloro iridato vincendo una splendida corsa, dopo essere partito dalla nona posizione. Il tutto si risolse all’ultimo giro, dopo un esaltante duello con Enea Bastianini.

Il campione del mondo della top class ha commentato ai microfoni di “SKY Sport MotoGP” quello che è accaduto nella prima giornata di lavoro: “Devo dire che mi sono ripreso subito, gli altri anni faticavo di più dopo l’inverno. La pista mi piace da matti, è tutto a posto. Il run con la GP23? Sì, sono molto contento per oggi pomeriggio, ci siamo concentrati sia sulla nuova moto che su quella vecchia, ma soprattutto su run più lunghi che sono stati incredibili. Abbiamo usato molto le gomme usate, ed avere quel passo così buono su pneumatici vecchi è un ottimo segnale per una nuova moto“.

“Nella seconda giornata potremmo fare una Sprint Race, c’è ancora da sistemare qualcosa, piccole cose che possono aiutarci in maniera importante. I test sono da prendere con le pinze, ognuno fa un lavoro diverso. Martin e Bastianini hanno avuto un gran passo, ma tutti hanno provato cose diverse. Sono molto tranquillo, rispetto ad un anno fa è tutta un’altra storia, non ci sono dubbi“.

La nuova carena della Ducati ha fatto scalpore per via delle sue forme, ma Pecco ha detto che occorrerà lavorare parecchio per ottimizzarne il potenziale: “Avete provato una nuova carena, che sensazioni ti ha dato? Ci ha aiutato abbastanza per le fasi di frenata, ma ci sono delle cose da sistemare a livello di setting, fa un lavoro diverso sulla moto. La standard è un’ottima base per comparare il tutto, la carena è stato il cambiamento che ho sentito di più“.

“È una notizia positiva, sono contento. Vedi che gli altri ti guardano in modo diverso dopo che ha vinto il titolo? In realtà non ho notato nulla di strano, quelli con cui ho parlato in questi giorni sono tutti molto normali nei miei confronti, è giusto che sia così alla fine. Vedremo poi durante il campionato, questi sono i test. Il vero potenziale di tutti si vedrà alla prima gara“.

In casa Ducati ci sarà da tener d’occhio la sfida tra Bagnaia ed Enea Bastianini, ma Pecco è molto felice del lavoro svolto insieme al suo nuovo compagno di squadra nella prima giornata: “Com’è andata con Bastianini? Abbiamo lavorato bene insieme, durante la pausa pranzo ci siamo scambiati opinioni sul feeling che avevamo in moto, riguardo alle cose provate. Per il momento, tutto sta filando liscio”