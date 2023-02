Vi ricordate di Loris Capirossi? Arriva un’auto dedicata a lui

La Frangivento ha deciso di produrre in sole tre unità una vettura sportiva incredibile dedicata a un campione italiano delle moto.

Sul mercato esistono delle vetture uniche, che per le loro forme e le prestazioni possono dirsi delle vere supercar ma che per la loro tiratura limitata sono anche dei pezzi rarissimi. E ne esistono alcune che sono state ispirate da campioni del passato delle due e quattro ruote. Viene in mente per esempio la McLaren Senna, presentata al Salone di Ginevra nel 2018 e prodotto artigianalmente in sole 500 unità, che ancora oggi rimane un esempio di stile e potenza. Ma ce ne sono tante altre nella storia. Da oggi ce n’è anche una dedicata a un nostro campione delle due ruote, che ancora oggi è ricordato da milioni di fan, Loris Capirossi.

Tre volte campione del Mondo, due in 125 (1990 e 1991) e una in 250 (1998), Capirossi ha sfiorato il titolo in MotoGP nel 2006 con la Ducati, che portò alla vittoria nella classe regina per la prima volta nel 2003, riuscendo ad essere il primo pilota italiano su moto italiana a vincere un GP dal 1976. Ha però un record molto particolare: è infatti il più giovane pilota ad avere conquistato, a 17 anni e 165 giorni, il titolo iridato nella storia del Motomondiale. Memorabili i suoi duelli in pista con gli altri italiani Valentino Rossi e Max Biaggi in quelle stagioni, che sono passati alla storia. E oggi è nella storia per avere un’auto sviluppata e dedicata a lui.

Capirossi e la sua supercar Frangivento

L’ex pilota italiano ha presentato a Imola una hypercar ispirata alla sua carriera, la FV Frangivento GT65, una spettacolare vettura sportiva sviluppata dal piccolo produttore artigianale Frangivento, con sede a Torino. La vettura è ispirata al modello Sorpasso GT3 che Frangivento propone già ai propri clienti, base sulla quale potranno essere successivamente apportate diverse personalizzazioni e che, grazie alla fattiva collaborazione di Capirossi, ha dato vita a questa imponente GT65 di cui verranno realizzati solo tre esemplari, ciascuna numerata 90, 91 e 98, gli anni in cui Loris vinse i titoli iridati.

La base di questo Frangivento GT65 è una Lamborghini Huracan e ne mantiene il suo motore V10 da 5,2 litri leggermente potenziato per raggiungere i 650 cv, numero che coincide con il numero 65 che Capirossi ha sempre utilizzato nel corso della sua carriera nel Motomondiale. La vettura è quasi totalmente realizzata in fibra di carbonio, e questo permette alla FV Frangivento GT65 di vantare un rapporto peso/potenza di 1,48 chili per cavallo, raggiungendo i 100 km/h da fermo in tre secondi, i 200 km/h in 9,8 secondi e supera i 330 km/h di velocità massima.

Un omaggio alla sua carriera

“Il progetto è iniziato tre anni fa, quando ho incontrato Paolo Mancini e Giorgio Pirolo a Montecarlo“, ha detto l’ex pilota 49enne durante la cerimonia di presentazione della vettura. “Sapevano già della mia passione per le auto e mi hanno chiesto di realizzarne una insieme, una sorta di omaggio a tutta la mia carriera sportiva“.

A decidere il colore ma anche il tipo di ruote e la configurazione degli interni dell’aut oè stato lo stesso Capirossi: “Nel 2020, in piena pandemia, ho scaricato un’applicazione sull’iPad e ho iniziato a scrivere alcune idee che Giorgio ha poi trasformato in questa macchina. La vettura fa paura, bisogna ascoltarne il sound, semplicemente meraviglioso. E’ in fibra di carbonio e ha un incredibile carico aerodinamico. Guarda gli spoiler e il cofano traforato per aumentare ulteriormente il carico aerodinamico, i passaruota hanno la loro ventola per estrarre l’aria calda dai freni, è incredibile“.

Al momento però non si sa a quanto verranno venduti questi tre pezzi unici. Ma c’è chi scommette che il valore sarà sopra i 300.000 euro.