Capirossi ricorda i duelli con Valentino Rossi: “Perdere con lui ci stava”

Anche Loris Capirossi, avversario di tante battaglie in MotoGP, ripercorre i momenti più belli in pista con Valentino Rossi

Tra i tanti avversari che hanno omaggiato Valentino Rossi in occasione del suo addio alle gare non poteva mancare Loris Capirossi. Un pilota che ha condiviso la pista per tanti anni con il Dottore, mettendo in scena sfide indimenticabili, ma senza mai sfociare in uno scontro personale, a differenza di altri suoi colleghi.

Tra Capirex e Vale c’è sempre stato un rapporto non di amicizia, ma comunque all’insegna della stima reciproca. Fin da quando il fenomeno di Tavullia debuttò in classe 250, nell’ormai lontano 1998, e incrocio per la prima volta le ruote in pista con Loris.

“La nostra è stata sempre una rivalità innanzitutto estremamente corretta, c’è sempre stato un enorme rispetto tra di noi”, scrive Capirossi in un articolo pubblicato sulle colonne della Gazzetta dello Sport. “Negli anni della 500 eravamo spesso noi tre, io, lui e Max (Biaggi, ndr) che ci giocavamo i podi. Valentino è sempre stato velocissimo e negli anni abbiamo dato vita a delle gare stupende tra noi, occasioni nelle quali ci siamo sorpassati tantissimo, volte in cui lo ho battuto, anche se sono state molte di più le gare in cui è stato invece lui ad avere la meglio su di me”.

Capirossi, le vittorie (e le sconfitte) contro Valentino Rossi

Tra le tante gare corse insieme, il pilota di Castel San Pietro Terme ne ricorda alcune in particolare: “Se devo pensare alle mie vittorie più belle contro Valentino direi Sepang 2005, anche se quella storica è stata quella di Assen 1999, con la 250. Ce le siamo date spesso, però la cosa che per me è la più bella di tutte nel ripensare ai nostri podi assieme è che sono sempre stati una grande festa, che vincesse l’uno o l’altro. Tra le sconfitte che mi bruciano, invece, c’è Sepang 2006. Volevo fare il bis, ci ho provato fino alla fine ma non ce l’ho fatta, e non vincere quel giorno mi ha un po’ rotto le scatole. Ma quando perdi contro uno del suo livello alla fine ti può anche stare bene, anche se un pilota vuole sempre vincere”.

Del futuro che attende la MotoGP senza Valentino Rossi, Loris Capirossi parla ormai indossando i panni dell’organizzatore, visto che già da un decennio lavora per la Dorna, la società che gestisce il Motomondiale, come rappresentante per la sicurezza.

“Secondo me lascerà un grande vuoto per il personaggio che è”, commenta. “Lui ha fatto davvero molto per questo sport. lo ha reso migliore, ha portato tifosi che non avrebbero mai guardato le moto, allargando il range dai 10 agli 80 anni. A noi la sua assenza mancherà molto, perché ha fatto la storia del nostro sport. E sarà per sempre una leggenda”.

