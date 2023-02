Porsche, errore di prezzo clamoroso: così la possono comprare tutti

In questi giorni sta facendo il giro del web l’incredibile caso di una concessionaria Porsche in Cina che ha messo in vendita un modello top.

Periodo molto movimentato per il mercato delle auto. Tanti i marchi che in questi mesi stanno dando vita a una vera e propria rivoluzione, spingendo sempre di più sul rinnovamento del proprio parco auto con modelli 100% elettrici, mandando in pensione così in anticipo le motorizzazioni termiche. Tra le case che più stanno avendo cambiamenti c’è la Porsche, che proprio nelle ultime settimane ha lanciato la 911 Dakar, la versione praticamente SUV di un classico, chiaro omaggio al modello che nel 1984 vinse la famosa gara sulle dune africane. Ma soprattutto sono uscite le prime informazioni sul SUV elettrico a 7 posti che dovrebbe arrivare nel 2027.

Si tratta di un modello destinato a diventare l’offerta top di gamma della casa automobilistica tedesca, che vuole sfidare big del calibro di Mercedes EQS SUV e BMW iX. Per il momento sappiamo che il nome è K1, come ha raccontato in passato il CEO Oliver Blume, e avrà una lunghezza di almeno 5 metri, il che fa pensare che sia solo per il mercato americano e cinese. Ma soprattutto sarà il sesto modello elettrico del costruttore tedesco, dopo la Taycan, la Macan elettrica che arriverà il prossimo anno, la Boxster elettrica, la Cayman elettrica e la versione a batteria della Cayenne che dovrebbe arrivare tra tre anni.

Pensando all’oggi però la Porsche è impegnata per lanciare la nuova Panamera, più precisamente la sua terza serie che è attesa per questo 2023. La terza serie è stata già vista su strada con diversi prototipi, che hanno permesso agli esperti di ricostruirne le forme. Ma di sicuro interessa più che altro cosa ha al suo interno. Infatti si punterà sul termico, con un V6 turbo da 2.9 litri ed un V8 turbo da 4 litri ma sarà ibrida, con batterie agli ioni di litio da 48 volt e che sono stati rivisti per essere omologate come Euro 7. Ma sono previste anche varianti plug-in e 100% elettriche.

Porsche, un errore che poteva costare caro

Ma proprio questa Panamera è diventata un caso in Cina. Sì, perché per Porsche è accaduto un fatto davvero incredibile, che ha rischiato seriamente di creare un precedente incredibile. Basti pensare che per un breve, dolce momento, gli appassionati del marchio tedesco nella città di Yinchuan hanno pensato di essere i più fortunati al mondo. Ed è così.

Un concessionario Porsche della città ha infatti messo in vendita sul proprio sito la Panamera, che parte da 92.000 dollari negli Stati Uniti, a soli 124.000 yuan, ossia neanche 18.000 dollari, in pratica poco più di 15 mila euro. In pratica stavano vendendo la macchina a quasi un ottavo del suo valore reale. Il problema è che il post sui social cinesi ha scatenato il delirio, con oltre 500 potenziali acquirenti che si sono affrettati a versare un acconto per l’auto, con alcuni che hanno tentato la fortuna con appena 135 dollari, per bloccarla.

Sfortunatamente per loro, il prezzo non era altro che una clamorosa svista temporanea da parte del concessionario di automobili, che ha rimosso le informazioni errate non appena si è reso conto dell’errore. Tanto che ha subito cominciato a rimborsare i potenziali clienti, restituendo gli anticipi che avevano presentato al momento dell’annuncio.

Una sola vettura era immediatamente acquistabile, le altre solo su prenotazione, ma comunque nessuno ha poi avuto reale soddisfazioni. Dunque il sogno è andato in frantumi molto presto. “Siamo riusciti a realizzare il sogno di possedere una Porsche per tanti clienti come mai è accaduto“, ha scherzato Detlev von Platen, membro del consiglio esecutivo di Porsche per le vendite e il marketing. Certo è che per quei 500 cinesi è s6ata davvero una grande delusione.