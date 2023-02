Audi RS 4 Avant ed RS 5: arrivano i nuovi pacchetti competition

Aumenta la velocità massima fino a 290 kmh, diminuisce il peso e l’altezza da terra grazie agli ammortizzatori regolabili.

Nuovi ingressi all’insegna del carattere e delle prestazioni nel listino di Audi RS 4 Avant e Audi RS 5. Debuttano infatti i due pacchetti competition e competition plus, e mai come in questo caso il nome lascia chiaramente intendere quelle che sono le caratteristiche principali.

Per l’Audi RS 5 questi due nuovi pacchetti riguardano sia la versione Coupé che la Sportback, mentre in generale nella proposta RS del brand tedesco vanno ad aggiungersi ad altre recenti novità.

Audi RS 4 Avant e RS 5: con i competition pack aumentano le prestazioni

In primo luogo aumenta la velocità massima del propulsore V6 2.9 TFSI biturbo da 450 CV, salendo da 280 a 290 km/h. Oltre a questo arriva anche un upgrade per l’elettronica del cambio ad otto rapporti, adesso con tempi d’innesto ancora più ridotti, e per la centralina del motore.

Tutto ciò permette un’accelerazione migliore, con Audi RS 4 Avant che con il competition pack arriva a coprire lo 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, due decimi più veloce della versione standard, e l’Audi RS 5, sempre con competition pack, che riesce a farlo addirittura in soli 3,8 secondi. Un decimo in meno rispetto alla versione standard.

Riduzione di peso e dell’altezza da terra

Entrambi i pacchetti prevedono anche l’impianto di scarico sportivo RS, mentre la riduzione di materiali fonoassorbenti tanto nella porzione del motore quanto della plancia consegnano un riduzione di ben 8 chilogrammi del peso complessivo delle vetture, oltre ad un sound ancora più pulito e dinamico.

L’altezza da terra di Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 con il pack competition si riduce di 10mm rispetto alle versioni standard, con possibilità di abbassare nell’allestimento competion plus l’assetto di ulteriori 10mm intervenendo sulle ghiere regolabili degli ammortizzatori.

Il competition plus infatti, oltre ai succitati ammortizzatori a ghiere regolabili, propone freni carboceramici, maggiore rigidità per molle e barre antirollio e uno sterzo più diretto.

Look esclusivo e all’insegna della sportività

Anche il look delle Audi RS 4 Avant e Audi RS 5 con competition pack hanno un profilo esclusivo e personalizzato, sempre e naturalmente all’insegna della sportività.

I rivestimenti dei sedili sono in microfibra Dinamica e pelle Nappa, con impunture a nido d’ape e logo RS lungo gli schienali. Il nero evidentemente la fa da padrone, con la prima volta a listino la colorazione black Sebring cristallo per la carrozzeria, ma anche con il nero lucido che caratterizza tanto gli anelli Audi quanto la denominazione del modello.

I cerchi, specifici per queste due versioni, misurano 20 pollici e presentano un design a cinque razze a Y e sempre nero Phantom. Opzionabili a richiesti anche alcuni elementi in carbonio opaco: le calotte dei retrovisori, i blade anteriori e la sezione inferiore delle minigonne.