Lorenzo si mostra sul nuovo bolide: un gioiello pazzesco

Jorge Lorenzo è stato in grado nel corso della carriera di far emozionare i suoi tifosi con sensazionali vittorie e ora si gode la bella vita.

Alcuni personaggi rimangono immortali e amati anche quando decidono di ritirarsi dal mondo delle corse, con Jorge Lorenzo che è uno di quelli che non riesce davvero a fare a meno della sua grande popolarità e di recente si è messo in mostra con un altro mito.

Lo spagnolo è sempre stato considerato come uno dei più grandi piloti nella leggendaria storia del MotoMondiale, con i suoi successi che gli hanno così permesso di poter far parlare di sé in svariate circostanze.

I tre titoli della MotoGP sono un traguardo che ben pochi possono vantare, con il suo passaggio in Ducati, per quanto non proprio positivo, che gli ha permesso di essere ancora di più amato dal pubblico italiano.

Nuvola Rossa è stata per lui comunque una tappa molto importante che si porterà per sempre nel cuore, per questo motivo non dimentica mai l’Italia e soprattutto le sue grandissime bellezza.

La sua nazione nella quale risiede attualmente è la Svizzera, per la precisione la bellissima città di Lugano, per questo motivo all’interno del territorio elvetico si sente ormai completamente a proprio agio.

Per questo motivo ha deciso di prendere armi e bagagli e viaggiare dall’altra parte della nazione, in particolar modo a Ginevra, in modo tale da poter entrare in una delle concessionarie più noti al mondo.

Stiamo parlando infatti di quella della Lamborghini, con la meravigliosa casa emiliana che gli ha permesso così di sedersi direttamente su uno degli ultimi scintillanti modelli che sono stati realizzati.

In realtà non sappiamo dire con certezza quale modello sia stato utilizzato per potersi far scattare questa foto, l’ex pilota non ha voluto scoprire troppo le carte limitandosi così a un sorriso a trentadue denti nella cabina di comando di un’auto unica nel proprio genere.

Questo di sicuro gli varrà comunque un grosso e importante riconoscimento da parte della Lamborghini, perché quando un personaggio come Jorge Lorenzo fa della pubblicità non può mai essere gratuita.

Jorge Lorenzo in Lamborghini: continua l’amore per l’Italia

Probabilmente durante il suo periodo in pista, nessuno avrebbe mai davvero potuto immaginare che Jorge Lorenzo sarebbe stato in grado nel corso della propria carriera di diventare una celebrità in rete.

Il suo atteggiamento è sempre stato infatti molto serioso, al punto tale da non vederlo quasi mai sorridere e di ricevere molte critiche per questa sua eccessiva concentrazione.

Una volta ritiratosi ha avuto modo finalmente di sciogliersi maggiormente, con il suo intento che è stato così quello di godersi quanto più possibile la vita, prendendola di petto e cercando di sorridere quanto più possibile.

Sicuramente l’Italia lo ha aiutato moltissimo da questo punto di vista, con le sue apparizioni nelle varie città del Belpaese che si fanno sempre più frequenti e che dunque gli danno modo di farsi apprezzare e ben volere dal popolo italiano.

Ora è arrivata anche questa “collaborazione” con la Lamborghini, anche se forse qualcuno a Stoccarda non l’avrà presa benissimo, ricordiamo infatti come Jorge ormai corra ufficialmente da tempo per la Porsche Carrera Cup.

Lorenzo però è diventato un’istituzione in tutto il mondo non solo dei motori e si può dunque affermare senza problemi che in questa foto sono rappresentati due miti assoluti come il pilota e la Lamborghini.