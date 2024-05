Marc Marquez, l’ipotesi che nessuno si aspettava: arriva il grande “appello”

Marc Marquez potrebbe prendere una clamorosa decisione per il suo futuro. Un’ipotesi che sinora non era stata ancora fatta.

L’anno scorso Marc Marquez ha colto un po’ tutti di sorpresa quando ha deciso di lasciare la Honda per passare alla Ducati. In particolare a fare “scandalo” ci ha pensato la scelta di legarsi ad un team clienti come quello Gresini.

Un team di massimo rispetto, che negli anni ha addirittura battagliato per il titolo, ma pur sempre una squadra clienti in questo momento storico. Marquez, infatti, ha una moto vecchia di un anno e un’attenzione da parte dei tecnici che non è di certo paragonabile a quella che possono vantare colleghi come Bagnaia e Bastianini.

Marquez un altro anno con Gresini: arriva la proposta

Le prestazioni di Marquez e le sue recenti dichiarazioni hanno fatto esplodere subito il toto nomi per capire quale sarà il prossimo team dello spagnolo. Tante le offerte sul piatto, alcune delle quali davvero molto allettanti.

Tra le tante ipotesi che stanno girando in questi mesi c’è stata anche quella di una promozione a pilota ufficiale attraverso Pramac con l’8° volte campione del mondo che andrebbe a prendere il posto di Martin.

Intanto però, Carlo Merlini, direttore commerciale e marketing della Gresini Racing ha detto la sua sulla questione ai microfoni di AS paventando un’ipotesi che sinora non era mai stata avanzata: “Ci ha chiesto un solo anno di contratto e noi l’abbiamo fatto. Se questa storia dovesse durare un solo anno saremmo felici e grati. Qualora questa avventura continuasse allora sarebbe un altro sogno, ma la decisione è di Marc e noi dobbiamo goderci ogni giorno”.