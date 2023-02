Svelato il nuovo Range Rover Velar: il SUV che sfida le auto di lusso

Il Range Rover Velar si rinnova. Il SUV dalle caratteristiche sofisticate e nel contempo sportive sarà completato da alcune chicche.

Estetica più moderna, gruppi ottici rivisti, grande confort per quanto concerne gli interni. Questi gli ingredienti base del Range Rover Velar in uscita nel 2023. Per quanto concerne l’alimentazione la Casa inglese ha puntato su un plug-in hybrid, in modo da garantire maggior autonomia quando si utilizza l’elettrico.

Con l’obiettivo di incrementare e rafforzare la propria presenza sul mercato Land Lover ha voluto aggiornare questo suo modello molto amato, distintosi per il look esclusivo e ricercato. Diversi gli elementi di novità riguardanti l’estetica, ma anche gli aspetti più tecnici e tecnologici.

Range Rover Velar, tutte le innovazioni del 2023

Il veicolo vanta una lunghezza di 4,80 metri ed è dotato di forme slanciate. Per non stravolgerne il disegno, decisamente apprezzato dal pubblico, i progettisti britannici hanno scelto di lavorare perlopiù sulla griglia e come detto sui gruppi ottici attraverso l’adozione di tecnologia superslim Pixel Led. Di conseguenza ora sono più fini e si distinguono per una firma luminosa con effetto tridimensionale. Aumentate anche le colorazioni a disposizione degli utenti. L’Arroios Grey, il Metallic Varesine Blue e il Premium Metallic Zadar Grey.

Gli interni sono stati ammodernati con l’aggiunta di nuova, a partire dallo schermo centrale curvo da 11,4″. inserito più in alto rispetto alla vecchia versione e al centro, così da incrementare l’ergonomia e diminuire i riflessi. A renderlo possibile il sistema di infotainment Pivi Pro Range Rover, ora più rapido nelle risposta e intuitivo.

Le sellerie sono in pelle o con rivestimenti, come il tessuto danese in lana Kvadrat, e l’Ultrafabrics di poliuretano per gli inserti. Interessante anche il sofisticato strumento che riduce rumori. Grazie all’impianto audio surround Meridian 3D, fruibile come optional, l’Active Road Noise Cancellation, rileva le frequenze esterne elaborando in automatico un antirumore attraverso il sistema audio presente sul mezzo. Ciò porta ad una diminuzione di ben quattro dB.