Quanto paga una Ferrari di bollo? Ecco come stanno le cose

La Ferrari è la macchina più ambita per eccellenza, con il Cavallino Rampante che però porta al pagamento di un bollo davvero molto salato.

Quando si acquista una Ferrari non si sta solamente portando nel proprio garage un veicolo, ma si sta facendo sì che possa nascere un sogno a quattro ruote e che possa essere ammirata ogni giorno, ma i sogni possono essere davvero molto costosi.

Il bollo infatti è una delle tasse che viene maggiormente temuta dai vari automobilisti che si augurano sempre di vederla sparire prima o poi, ma in realtà questa evenienza sembra essere poco realistica.

Più si acquista un mezzo di lusso e più quest’ultimo dovrà subire un pagamento davvero molto sostanzioso del bollo, perché non tutti sanno che ci sono delle regole molto restringenti a riguardo.

Ogni automobile chiaramente dovrà versare un costo variabile in base al modello e alla marca che possiede, ma non tutti si ricordano della presenza del famoso Superbollo, una delle tasse più temute da coloro che acquistano un’auto di lusso.

Questa tassa infatti viene imposta nel momento in cui un’automobile supera la potenza di 185 kW e ogni kW in eccesso comporta un aumento del bollo di 20 euro.

Dunque se doveste prendere una Ferrari 296 GTB vi ritrovereste con un mezzo che è capace con i 635 cavalli di toccare i 487 kW di potenza, decisamente molto di più rispetto alle auto con bollo classico.

Solo in aggiunta del Superbollo allora in questo ritroverete il vostro mezzo con un aumento di prezzo davvero da perdere la testa, infatti di parlerà di 6060 euro.

Questo si tratta però solamente del Superbollo, in più dovranno essere calcolate le variabili classiche che porteranno così al costo del bollo complessivo e per una Ferrari in media ci vorranno circa 10mila euro ogni anno per potervi permettere in garage una Rossa.

Il bollo non è l’unica tassa: quanto costa una Ferrari

Ogni Ferrari chiaramente ha un costo che varia, sia per quanto riguarda il bollo che per quanto concerne il Superbollo, ma la media è stata stanziata sui 2739 euro di bollo semplice, che è la parte minima da dover pagare.

Il massimo è stato raggiunto con un costo di 13.199 euro, ma non sono chiaramente gli unici costi che deve sostenere chi si fosse incaponito nel volere una Ferrari tutta per sé.

All’interno delle varie spese che dovranno essere effettuate vi è anche quella della EcoTassa, in questo caso infatti bisognerà spendere nel momento in cui viene verificato che c’è una emissione superiore ai 160 g/km di CO2.

In questo caso però non è una tassa annuale, bensì verrà pagata solamente in una circostanza e al termine della quale non sarà più un problema, anche se il costo non è irrisorio.

Per un’auto infatti che rientra tra i 161 e i 175 g/km si pagheranno 1100 euro, con il prezzo che passa a 2000 euro quando si oscilla tra i 176 e i 200 g/km e da quel valore in poi si ferma a quota 2500 euro.

Tante volte si dice che sognare non costa niente, ma per poterli realizzare bisogna davvero tirare fuori tantissima grana, con la Ferrari che dunque ha saputo far parlare di sé nel corso degli anni per l’eccellenza delle proprie vetture, ma sono davvero pochissimi a poterla comprare e ancora di meno coloro che hanno la forza di poterla mantenere senza doversi svenare.