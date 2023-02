Bastianini, il problema è serio: ecco cosa non va nella MotoGP 2023

Enea Bastianini sta per iniziare la sua terza stagione in MotoGP, stavolta su una Ducati factory. Il giovane sottolinea una problematica.

Manca sempre meno al via della stagione di MotoGP targata 2023, che scatterà il 26 di marzo con la prima tappa sul tracciato di Portimao, per il Gran Premio del Portogallo. Si tratta di una pista dove la Ducati ha dominato la scena due anni fa con Pecco Bagnaia, ma che è molto gradita anche alla Yamaha ed a Fabio Quartararo, che lo scorso anno vinse nettamente la corsa.

Il livello tecnico raggiunto dalla casa di Borgo Panigale nella seconda parte di stagione ha però spaventato tutti, ed è logico che la Desmosedici GP23 sia la grande favorita. Presentata due settimane fa, la nuova creatura dell’ingegner Luigi Dall’Igna è pronta per scendere in pista nei test di Sepang, nella speranza di avere un inizio di stagione migliore rispetto allo scorso anno.

La Ducati ha avuto un inizio zoppicante nell’ultimo biennio, che nel 2021 costò il titolo mondiale, ma che lo scorso anno non ha impedito a Pecco Bagnaia di completare la propria rimonta. Tuttavia, è lecito attendersi che la concorrenza, soprattutto di Yamaha ed Honda, sia più forte nella nuova stagione di MotoGP, e per questo sarà bene evitare passi falsi. Questo lo sa benissimo anche Enea Bastianini, nuovo arrivato nel team factory, che ha tanta voglia di dar battaglia al suo compagno di squadra.

Nelle ultime ore, il “Bestia” ha posto l’accento su una tematica molto interessante, relativa alle tante gare previste in calendario, che potrebbero costringere la sua famiglia e la sua fidanzata a non seguirlo per gran parte del campionato. La top class si avvicina alla F1 per tanti aspetti.

MotoGP, Enea Bastianini parla del lungo calendario

Enea Bastianini è uno dei giovani più talentuosi dell’intera MotoGP, che nel 2023 avrà l’occasione della vita, potendo salire sulla Ducati ufficiale dopo soli due anni di apprendistato nei team clienti della casa di Borgo Panigale. Il 2022 è stata la svolta che ha convinto Luigi Dall’Igna ed i vertici della Rossa a portarlo nella squadra factory, e siamo sicuri che il rider riminese non si farà sfuggire quest’occasione.

Il “Bestia” ha fatto vedere di cosa è capace con il Gresini Racing, risultando il secondo pilota più vincente della passata stagione con 4 successi, secondo soltanto ai 7 di Pecco Bagnaia, divenuto poi campione del mondo. I due hanno dato vita ad un poker di duelli spettacolari, giocandosi la vittoria tra di loro a Le Mans, a Misano, ad Aragon ed in quel di Sepang.

La battaglia si è conclusa con un pareggio sul 2-2, ma siamo sicuri che nel 2023 il livello della sfida sarà ancor più alto. Enea ha infatti chiuso al terzo posto lo scorso campionato, riusltando nettamente il primo dei rider che non avevano a disposizione una moto factory, dovendo rinunciare alla lotta per il titolo soltanto per i tanti punti persi nella fase estiva della stagione.

Bastianini deve fare progressi in qualifica, visto che lo scorso anno ha ottenuto soltanto una pole position in Austria, per poi ritrovarsi quasi sempre costretto a delle rimonte nelle altre gare. A suo vantaggio, nel 2023, potrebbero esserci le Sprint Race, che comunque, a differenza della F1, sono una gara a parte e non determinano lo schieramento di partenza per la gara domenicale.

Il nuovo volto di casa Ducati ha parlato del lunghissimo calendario in un’intervista concessa allo sponsor GIVI, nella quale ha trattato vari argomenti molto interessanti, sottolineando che sarà molto complicato poter contare sull’apporto dei propri cari in tutte le gare, a causa delle troppe tappe in programma.

Ecco le sue parole: “Cosa ne penso del lungo calendario? Devo dire che per la mia famiglia sarà abbastanza difficile seguirmi in tutte le gare. Anche per la mia ragazza vale lo stesso principio. Loro rappresentano un punto fermo per me, coloro che mi stanno vicini sia nei momenti più belli che in quelli più brutti.

Non ci sono dubbi sul fatto che il suo primo rivale sarà Bagnaia, ma Enea è consapevole del fatto che ci saranno tanti piloti in lotta: “Quali sono i miei obiettivi per questa stagione? Voglio divertirmi e dare il massimo possibile ad ogni fine settimana, mi ritengo uno molto esigente con sé stesso. Devo lavorare su questo, ma credo che poi tutto il resto verrà in automatico. Credo che il primo rivale da battere sarà senza dubbio Pecco, sia perché è il campione del mondo in carica della MotoGP, ma anche perché il team-mate è sempre il primo a cui vuoi stare davanti. Tutti sono comunque molto forti, il livello è altissimo“.