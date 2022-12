Ferrari Purosangue rivisitata: diventa una vera belva (VIDEO)

La Ferrari Purosangue è uno dei modelli più attesi e discussi del Cavallino, ed ora c’è un’altra novità che farà battere i cuori dei tifosi.

Qualche mese fa è stato presentato uno dei modelli più discussi che siano mai usciti dalle officine della Ferrari, e vi stiamo ovviamente parlando del Suv Purosangue. Si tratta del primo crossover in assoluto prodotto dal Cavallino, che ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida con risultati, almeno sin qui, davvero stellari e forse anche inattesi.

Un modello del genere non poteva non scatenare la curiosità dei fan della Rossa, ed alcuni l’hanno accolto con entusiasmo acclamandolo come il miglior Suv della storia. I puristi, invece, non hanno risparmiato critiche pesanti, giudicandolo in netta contrapposizione con la tradizione di Maranello, che sino a qualche mese fa era sempre stata fedele alle supersportive, senza mai puntare ad un altro segmento di mercato, come fatto pochi anni fa dalla Lamborghini con l’Hurus ed anche dalla Maserati con il Levante.

La sensazione è che la gestione del presidente John Elkann, subentrato a Sergio Marchionne nella seconda metà del 2018 dopo la morte del manager italo-canadese, abbia puntato su un qualcosa di nuovo, stravolgendo i canoni della Ferrari. Oggi c’è la sensazione che l’azienda più famosa al mondo in termini di automotive si stia allineando al mercato, cosa che in passato non era mai accaduta.

Va però detto che i primi dati sulle vendite stanno dando ragione ai grandi capi, visto che gli ordini arrivano a palate, nonostante il prezzo di partenza che supera i 400 mila euro. Di Suv che costano così non ne esistono molti, ma il Purosangue è comunque un modello esclusivo, essendo il primo crossover in assoluto che sia uscito da Maranello.

Un dettaglio che ha sicuramente fatto felici anche i puristi e vecchi appassionati di questa casa automobilistica è il motore, visto che è stato scelto un portentoso V12 in grado di far rabbrividere tutti con il suo sound. Noi di “Tuttomotoriweb.it” abbiamo avuto modo di salire a bordo dell’auto nel corso delle Finali Mondiali del Cavallino svolte ad Imola a fine ottobre, e vi assicuriamo che l’eleganza offerta è davvero spaziale, così come il sound del propulsore.

Tornado al motore, è derivato dalla 812 Superfast ed è ovviamente aspirato a benzina, in contrapposizione con i turbo usati sulle moderne 488 GTB o 296 GTB. Questo motore è in grado di erogare la bellezza di 725 cavalli, dando la possibilità al Purosangue di accelerare da 0-100 km/h in appena 3,3 secondi.

Si tratta di un dato eccezionale per un Suv, che comunque pesa ben oltre i 2000 kg, oltre 500 in più rispetto ad una 296 GTB tanto per intenderci. Insomma, sembra proprio che a Maranello abbiano fatto un capolavoro dal punto di vista tecnico, e che poi il Purosangue piaccia o meno è a discrezione degli appassionati. Nelle prossime righe, vi daremo conto del primo kit tuning applicato a questo gioiello, in grado di renderlo ancor più aggressivo nella linea, nel sound e nelle prestazioni. Andiamo a scoprirlo.

Ferrari, ecco il primo kit tuning per il Purosangue

Il primo kit tuning destinato alla Ferrari Purosangue è chiamato “Fuego“, ed è stato realizzato dal tuner tedesco DMC. Cominciamo col dire ciò che non cambierà, ovvero il motore V12 aspirato a benzina che, almeno per ora, non subirà modifiche, in attesa che possa cambiare qualcosa in futuro.

Inedito il sistema di scarico, chiaramente rivisto è destinato ad aumentare sound e prestazioni, oltre che a portare un gradito risparmio in termini di peso. Nuovi anche i parafanghi, che sono stati allungati di circa 30 mm e dotati anche di qualche presa d’aria, da sempre utile in auto che sprigionano una potenza così elevata. Enorme l’utilizzo della fibra di carbonio, ed è proprio il suo utilizzo che rende il kit molto costoso.

A questo punto è giusto parlare del prezzo di questo kit, che parte dai 56 mila euro, sino ad arrivare a quota 78 mila. Vi chiederete il motivo di una differenza così importante tra prezzo di partenza e quello massimo, e la risposta sta proprio nella quantità di fibra di carbonio che vorrete applicare sulla vostra Ferrari Purosangue, vettura che, comunque la si veda, è un vero e proprio capolavoro, sia in termini visivi che prestazionali.

Nel video postato in basso, vi lasciamo alle immagini caricate sul canale YouTube “Rons Rides“, nelle quali potrete farvi un’idea degli effetti del nuovo kit sul Suv del Cavallino. Ovviamente, si tratta di alcuni render, visto che il pacchetto tuning è ancora in fase di ottimizzazione. Per chiunque fosse interessato, non vi resta che ordinarlo.