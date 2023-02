Michael Schumacher, il dato che fa esultare i suoi fan: nessuno come lui

Michael Schumacher è una leggenda della F1, e ci sono ancora molti record che gli appartengono. Ecco di che cosa si tratta.

Quando si parla di F1, il nome che ai più viene in mente, soprattutto se si parla di tifosi ferraristi, è quello di Michael Schumacher. Assieme a Lewis Hamilton, è il pilota più vincente di ogni epoca, che ha riportato la Ferrari al top dopo un periodo di digiuno durato ben 21 anni, aprendo un ciclo dominante da parte della Scuderia modenese.

Il suo talento si riflette alla perfezione nei numeri da record che ha realizzato nella sua carriera, durata dal 1991 al 2012, con l’eccezione del triennio 2007-2009 dove si era preso una “pausa”. Purtroppo, come ben sappiamo, il Kaiser di Kerpen non si è potuto godere una vita normale come chiunque altro, perché a distanza di un anno dal secondo e definitivo addio alla F1 è incappato nel terribile incidente sulle nevi di Meribel, datato 29 dicembre 2013, mentre stava sciando con la sua famiglia durante le vacanze di Natale.

Da quel momento in poi, di lui non si è saputo più nulla di ufficiale, e calcolando che è quasi passato un decennio, le speranze di rivederlo in forma come prima sono sempre minori. La sua leggenda è comunque più viva che mai in tutti noi, ed oggi vi parleremo di alcuni record storici che ancora gli appartengono, e che saranno molto complicati da battere in futuro dai piloti di oggi.

F1, ecco i primati che appartengono a Michael Schumacher

Una delle frasi più famose di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di F1, è relativa proprio ai primati, e lui ne ha conseguiti davvero molti: “I record sono fatti per essere battuti“, disse tanto tempo fa il Kaiser di Kerpen, che nella sua carriera ha messo insieme 7 titoli mondiali, 91 vittorie e 68 pole position, anche se qui ne stiamo ricordando una parte davvero minima.

Qualche anno dopo il suo ritiro, è emerso il dominio della Mercedes, che ha consentito a Lewis Hamilton di battere quasi tutti i record del tedesco, anche se ne esistono alcuni che nessuno è riuscito a raggiungere e superare. Nelle prossime righe, vi parleremo dei sei record che ancora gli appartengono a più di un decennio dall’addio definitivo alla F1.