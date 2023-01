Valentino Rossi torna in pista: ecco gli orari della 12 Ore di Bathrust

Grande appuntamento con l’endurance nel prossimo fine settimana. Anche Valentino Rossi in pista a Bathrust per la gara di 12 ore.

Il mondo dell’endurance attende con ansia la 12 Ore di Bathrust, dove sarà protagonista anche il grande Valentino Rossi. Il “Dottore” tornerà al volante della sua nuova BMW M4 GT3 #46 gestita dal team WRT, con la quale ha ottenuto uno splendido terzo posto alla 24 ore di Dubai di due settimane fa.

Il pilota di Tavullia sarà affiancato da Maxime Martin ed Augusto Farfus, con i quali disputerà poi la 24 ore di Spa-Francorchamps in estate ed anche tutta la stagione del Fanatec GT World Challenge. Si tratta, dunque, di una prova generale in vista del campionato più importante dell’anno, ed occorrerà fare tutto per bene per figurare tra i primi della classifica.

Senza nulla togliere al podio di Dubai, la tappa australiana vedrà un livello ben più elevato di piloti al via, e Valentino Rossi sarà chiamato ad alzare ancor di più il livello. La vettura è molto performante e l’equipaggio è di altissimo valore, per cui, ci sono tutti gli elementi che occorrono per poter far bene.

La tappa di Bathrust arriva in un momento in cui la stagione dell’endurance è già in fase calda, visto che poche ore fa si è conclusa la splendida 24 ore di Daytona, con tanti protagonisti della gara americana che saranno presenti anche a Bathrust, contribuendo ad aumentare lo spettacolo.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha lavorato per tutto l’inverno con i tecnici della casa di Monaco di Baviera per imparare al meglio l’utilizzo della sua vettura, e c’è da dire che come debutto non poteva chiedere di meglio. Ora vi parleremo della gara e di tutte le insidie che nasconde il tracciato di Mount Panorama, uno dei più spettacolari e pericolosi di tutto il mondo.

Valentino Rossi, ecco gli orari della 12 Ore di Bathrust

La 12 ore di Bathrust è una gara molto insidiosa, e che vanta differenti peculiarità che la rendono unica nel mondo delle corse. Una delle tante insidie a cui i piloti dovranno far fronte, e Valentino Rossi non fa eccezione nonostante il suo indiscusso talento, è l’orario della partenza.

La gara, da tradizione, scatterà alle 05:45 ora locale, ovvero nella fase finale della notte. Dopo pochi giri, tuttavia, inizierà ad albeggiare, con il sole che pian piano farà capolino su Mount Panorama. Per una questione di poca esperienza, è facile immaginare che la BMW M4 GT3 verrà affidata o ad Augusto Farfus o a Maxime Martin per le fasi buie, per poi cedere il volante al “Dottore” di giorno.

Passando ad alcune informazioni relative al tracciato, cominciamo subito con il dire che la sua lunghezza è molto importante, visto che misura 6213 metri, ben oltre i 6 chilometri. Le curve sono addirittura 23, ed al suo interno c’è tutto ciò che ci può essere in una pista dedicata al motorsport.

Il primo settore è velocissimo, visto che è costituito dal rettilineo di partenza, da una curva a destra e da un importante allungo dove fanno la differenza la potenza dei motori e l’efficienza aerodinamica dei veicoli. In seguito, si entra nella tortuosa e strettissima parte centrale, dove si scala la collina e dove vi è una traiettoria praticamente obbligata.

In questo punto è molto facile commettere errori e finire a muro, visto che la suddetta carreggiata è strettissima e tentare sorpassi equivale al provare un suicidio. Nella parte finale del secondo settore si comincia a scendere, sino a lanciare in un altro rettilineo lunghissimo, dove a volte si è deciso l’esito della gara in passato.

In seguito, vi è una chicane sinistra-destra, poi un altro piccolo allungo che immette sull’ultima curva, una piega a 90° che porta al breve rettilineo di partenza. Si tratta di un impianto davvero unico, ed il fatto che la partenza sia prevista per la fase dell’alba non fa altro che aumentare a dismisura l’hype già di per sé molto elevato.

Per fortuna degli appassionati italiani, sarà possibile seguire almeno la prima fase di gara di Valentino Rossi e di tutti gli altri protagonisti ad un orario civile. Tra il nostro paese e Bathrust ci sono 10 ore di differenza, ed il semaforo verde, in Italia, scatterà alle 19:45 di sabato prossimo. L’arrivo ci sarà in mattinata, alle 07:45, quando in Australia sarà tardo pomeriggio.

L’evento promette uno spettacolo con pochi eguali nel mondo del motorsport, e c’è tanto interesse per capire ciò che il nove volte campione del mondo potrà mettere insieme in una gara così massacrante e complicata. In basso ci sono tutti gli orari del fine settimana, e vi assicuriamo che ci sarà da divertirsi.

Orari 12 Ore di Bathrust

L’evento sarà disponibile sul canale Youtube dell’evento e su quello chiamato GT World

Giovedì 2 febbraio



Prove libere 1



23:45-00:25

Venerdì 3 febbraio

Prove libere 2

01:05-01:40

Prove libere 3

04:00-04:40

Sabato 4 febbraio



Qualifiche

02:45-06:50 (Varie sessioni che porteranno allo shootout finale con soli i più veloci delle precedenti sessioni)

Sabato 4 febbraio (Gara)