In vendita l’auto di un mito della F1: ecco di chi si tratta e come averla

In occasione dell’evento che Silverstone Auctions terrà nel Warwickshire, finirà all’asta una Lotus appartenuta a un grande mito della F1.

Tra i marchi più famosi della F1 c’è senz’altro quello Lotus. Merito soprattutto del suo genio, quel Colin Chapman che è passato alla storia come uno dei suoi grandi disegnatori, che ha creato negli anni non solo monoposto vincenti e rivoluzionarie ma anche auto sportive ultraleggere, molto piacevoli da guidare, con telai estremamente efficienti in ogni circostanza. Un uomo la cui sorte è ancora avvolta nel mistero, ma che affascina comunque tantissimo per quello che ha dato al mondo delle quattro ruote.

Molte delle sue creazioni sono finite all’asta e sono state sempre tra le più partecipate, quasi al livello di pezzi unici per la loro bellezza e importanza come quelli Ferrari. Recentemente infatti per la Rossa è finita all’asta una 275 ad un prezzo davvero folle, ma anche una Enzo che per via della sua tiratura limitata è diventata un pezzo molto ambito dai collezionisti.

Di Lotus belle del passato ce ne sono tante, ma c’è da dire che a Chapman piaceva anche guidare le auto del suo marchio. E proprio una di queste finirà per essere battuta al miglior offerente nelle prossime settimane.

F1, Chapman e la sua Lotus che finisce all’asta

L’annuncio è apparso solo recentemente sul web, ma ha scatenato subito un interesse incredibile, proprio perché è l’auto personale di uno dei grandi personaggi del mondo delle auto e della F1 in particolare. Si tratta di una Lotus Elan Plus 2 S130/5 del 1972 e andrà all’asta il 25 febbraio, in occasione dell’evento che Silverstone Auctions terrà nel Warwickshire.

Molto meno conosciuta dell’Elan degli anni Sessanta, ma forse proprio per questo ancora più attraente, l’Elan Plus 2 raccoglieva i successi del suo predecessore e li portava a un livello superiore, perché l’obiettivo di questa Lotus era quello di competere direttamente con le grandi coupé del tempo, come le Jaguar. E ci riuscì alla grande. È stata la prima Lotus per il settore delle auto sportive di fascia alta. La Elan Plus 2 è un’auto elegante, e in particolare questa di Chapman è impreziosita da inserti in noce, pelle, indicatori, interruttori e gli interni molto sportivi ma al tempo stesso eleganti.

Questo esemplare è stato prodotto nel settembre 1972 e assegnato al reparto vendite il 9 ottobre 1972 per uso personale di Colin Chapman. È stato rifinito in Tawny con un tetto d’argento e interni in vinile color avena, essendo questo solo il secondo esemplare dipinto in questa tonalità particolarmente attraente. Le linee sono firmate da Ron Hickman, che sono l’equilibrio ideale tra l’eredità estetica dell’originale Elan e la ricerca di un nuovo ‘volto’, con dei fari che la fanno assomigliare alla Matra M530 della stessa epoca.

L’auto di Chapman si presenta in uno stato di conservazione eccezionale, grazie soprattutto alla buona cura del museo ufficiale Lotus dove è rimasta custodita fino ad ora. Come curiosità, il contachilometri mostra solo un totale di 6.920 miglia percorse (11.136 km). Un pezzo raro che finisce all’asta insieme ad altri sette modelli Lotus della collezione Piddington, sempre nel Warwickshire. Nel caso specifico, Silverstone Auctions prevede di raggiungere un prezzo di vendita compreso tra le 60.000 e 70.000 sterline (da 68.403 a 79.804 euro). Ma gli esperti dicono che si supererà ampiamente la cifra, per un evento che potrebbe essere da record per una vettura del genere.