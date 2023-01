Che macchina ha Amadeus? Ecco il suo magnifico bolide

Amadeus è uno dei più noti conduttori italiani, ma in pochi conoscono l’automobile che abitualmente guida per le strade del Belpaese.

Da ormai diversi anni ci sono davvero pochi personaggi del mondo dello spettacolo che riescono ad avere la celebrità e il successo che ha saputo costruirsi il conduttore Amadeus, con il suo nome che è diventato sempre di più celebre grazie soprattutto al Festival di Sanremo, ma in pochi sanno che tipo di macchina guida.

Tutti quanti ormai abbiamo perfettamente imparato a conoscere il noto conduttore che nel corso degli anni è stato davvero un’icona del piccolo schermo del Belpaese.

Di lui si ricorda in maniera estremamente piacevole quando si ripensa ai vari quiz che venivano presentati su Rai 1, con i suoi inizi che avvennero con “L’eredità” fino a “Reazione a catena”.

Nel suo caso di sicuro si può affermare con assoluta certezza che il duro lavoro alla fine paga sempre, infatti da qualche anno a questa parte sta conducendo con estrema regolarità il Festival della musica italiana di Sanremo.

Da allora viene ampiamente considerato una vera icona nel mondo dello spettacolo, con tutti quanti che vogliono conoscere sempre di più nel dettaglio e nello specifico gli amori e le passioni di quest’uomo che ormai è diventato praticamente di famiglia.

Ecco allora come mai è bello e interessante conoscere quale tipologia di automobile è nelle grazie di Amadeus, con il conduttore che ha sempre affermato di adorare la comodità e il relax una volta che si mette al volante della propria quattro ruote, dunque la scelta rispecchia perfettamente questa sua idea di partenza.

La vettura infatti che possiede all’interno del proprio garage il conduttore Amadeus è una Mercedes Classe M, uno dei SUV più incantevoli che siano mai stati realizzati dalla casa di Stoccarda e con delle caratteristiche davvero da perdere il fiato.

Amadeus e la Mercedes Classe M: un Suv da sogno

Non si tratta di una vettura troppo recente, anzi magari qualcuno potrebbe essere stupito proprio da questa scelta da parte del conduttore, ma stiamo parlando di una delle automobili più dominanti che ci possano essere sulla piazza.

Notiamo infatti come la sua lunghezza tocchi i 478 cm, per una larghezza di 191 cm ed infine un’altezza che si attesta addirittura sui 182 cm, con il serbatoio che arriva incredibilmente ai 95 litri.

Questo ovviamente le permette di avere una straordinaria autonomia, con il pieno di questa Mercedes che permette addirittura di poter percorrere la bellezza di 1500 km, un risultato davvero straordinario

Naturalmente però uno dei grandi fiori all’occhiello della casa di Stoccarda è il motore, infatti notiamo come al suo interno sia stato montato un V6 da 3000 di cilindrata, con la potenza dei suoi cavalli all’interno che riesce a raggiungere fino al numero di 612.

Il costo per essere un Suv targato Mercedes non è nemmeno così tanto esoso, infatti parte da un prezzo di partenza di 58.000 euro, ma non sappiamo dire con precisione quali saranno stati gli accessori che il conduttore ha deciso di usufruire.

La scelta della Mercedes dunque continua a confermarsi davvero molto consona al mondo dello spettacolo, con la casa di Stoccarda che è sempre stata considerata come un gioiello assoluto di tecnologia e di comodità. Anche Amadeus non poteva far altro che rimanere incantato dalla Mercedes e chissà che in futuro non possa anche scegliere per un cambio per la propria quattro ruote.