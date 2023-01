Leclerc si dedica ad “un’altra passione”: anche lì è un fenomeno

Charles Leclerc è pronto per una grande stagione di F1 in questo 2023, ma intanto non vede l’ora di farsi vedere anche in altri panni.

Uno dei grandi piloti di questa generazione in Formula 1 è senza ombra di dubbio il monegasco Charles Leclerc, con la prima guida della Ferrari che da diversi anni è diventato un simbolo del Cavallino Rampante, ma non sembra essere un fenomeno solo in pista.

In pista lo conosciamo perfettamente, infatti si tratta di un ragazzo con un’abilità al volante davvero disarmante, con una capacità soprattutto in fase difensiva che lo rendono un campione su tutta la linea.

Certo non sono mai mancate le critiche nei suoi confronti, soprattutto perché non è mai arrivato il titolo Mondiale, anche se in troppi dimenticano come la Ferrari dal 2019 a oggi non abbia mai avuto modo di tenere il passo di Red Bull e Mercedes.

L’arrivo di Vasseur è sicuramente un importante motivo d’orgoglio per lui, anche perché sono molti coloro che ritengono questo avvicendamento nel ruolo di Team Principal come un modo per metterlo ancora di più al centro del progetto.

Siamo comunque solamente alle fasi iniziali e l’obbiettivo è quello di poter trovare la quadra tra le parti e soprattutto con l’ex Alfa Romeo che ora deve dimostrare di aver saputo compiere il grande salto di qualità.

Per ora però la stagione è ancora lontana dal dover iniziare, con il primo snodo fondamentale che sarà il 14 febbraio, in vista della presentazione della monoposto della Rossa di Maranello.

Leclerc dunque ha ancora modo di potersi rilassare e così, dopo un po’ di sano relax nelle splendide Dolomiti, anche una volta tornato a casa ha potuto far vedere su Instagram tutte le proprie doti.

Una di queste era legata alla sua grande abilità al pianoforte, un talento che non ha mai nascosto e che soprattutto gli ha permesso di farsi apprezzare anche come artista più che come semplice pilota.

In questo video che ha postato direttamente sul suo canale Instagram, ha preferito dare risalto solamente alle proprie dita che si muovevano con classe ed eleganza alla ricerca delle note migliori.

Dunque da “Il Predestinato” a “Il pianista” il passo sembra essere davvero molto breve, con Leclerc che ancora una volta ha le carte in regola per poter dare il via alla sua epoca in F1.

Leclerc si dedica al pianoforte: relax prima del Mondiale

Fa benissimo Charles Leclerc a dedicarsi al relax in un momento dove il Mondiale di F1 è ancora lontano dal prendere il via, soprattutto perché il pilota monegasco sarà chiamato al grande salto di qualità.

Nel 2022 ha vissuto per la prima volta in carriera quella sensazione di gioia assoluta nello stare in testa alla classifica del Mondiale, nonostante non siano di certo mai mancate le polemiche nei suoi confronti per una seconda parte di stagione deludente.

La Ferrari capitanata da Frederic Vasseur ha però l’obbligo di tornare a essere quella Scuderia che deve poter mettere a disposizione dei propri piloti tutte le condizioni migliori per poter vincere.

Sulla carta sarà ancora Charles il primo pilota, nonostante il Team Principal francese abbia parlato di una priorità assoluta nei confronti della Ferrari e dunque specificando come le gerarchie potranno essere stravolte in qualsiasi momento.

Leclerc ora si rilassa e fa bene, ma sa benissimo che non potrà durare in eterno questa condizione.