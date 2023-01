Vuoi viaggiare in Svizzera? Ecco come non rischiare delle multe salate

Arrivare in Svizzera è il sogno di molti italiani, ma bisogna stare molto attenti alle Leggi in strada che sono davvero molto severe.

Lugano, Berna, Ginevra, Zurigo e tantissimi altri paesini sperduti nelle montagne, tutti posti bellissimi da visitare e a pochi passi dall’Italia, ma se volete andarci in auto state attenti alle Leggi davvero molto restringenti del Paese elvetico.

Il pedaggio autostradale è uno dei grandi incubi di tutti gli automobilisti, ma sappiamo bene come tristemente l’Italia sia una delle pochissime nazioni ad aver questo tipo di pagamento per le proprie strade preferenziali.

In Svizzera per esempio non vi troverete di fronte a questo problema, anzi una volta intrapresa la strada preferita potrete entrarvi e uscirvi senza che sia il benché minimo danno economico.

Però non siamo in Germania, unica nazione dove effettivamente l’autostrada è totalmente gratuita, ma la nazione a Nord Ovest dell’Italia prevede il pagamento di una tassa annuale chiamata Vignetta.

La maggior parte degli Stati europei ha deciso di adottare questa particolare forma di pagamento per le proprie strade veloci e lo ha fatto anche la Svizzera con una differenza che però non fa mai contenti nessuno.

Nella vicina Austria, per esempio, ci sarà la possibilità di scegliere per tre tipi differenti di Vignetta che vanno da un periodo minimo di due settimane, a un intervallo intermedio di tre mesi fino a un massimo di un anno.

In Svizzera invece si paga l’anno solare dall’inizio fino alla fine, non si calcolano i 365 giorni, con una piccola concessione di un mese prima e dopo la fine dell’anno.

Dunque una Vignetta vale 40 franchi svizzeri, in pratica 40 euro, e quella del 2023 ha avuto il proprio inizio di vita l’1 dicembre 2022 e scadrà ufficialmente il 31 gennaio 2024.

Ricordatevi dunque che se doveste acquistare una Vignetta a giugno non avrete la durata di 365 giorni e se doveste tornare nel Paese elvetico a febbraio sarete costretti a pagare una nuova Vignetta del 2024 sempre dal valore di 40 franchi.

Senza Vignetta multe salate: la Svizzera non perdona

Ovviamente c’è moltissima attenzione in Svizzera per quanto riguarda l’utilizzo della Vignetta e naturalmente ci si deve non far trovare impreparati.

Nel momento in cui doveste essere pizzicati senza la vostra Vignetta regolarmente acquistato, o alla dogana o direttamente dal sito internet bazg.admin.ch, dovreste prima di tutto pagare 200 franchi di multa e dopo di essi ancora i 40 franchi per la scheda.

Per chi viaggia di frequenta verso il Paese elvetico non è un problema e lo è anche in maniera limitata nel momento in cui qualcuno dovesse viaggiare verso le città più lontane della Svizzera, ma per una giornata a Lugano si rischia il salasso.

Ovviamente questa scelta è stata fatta unicamente per tutelare le spese della popolazione residente in Svizzera, ma c’è comunque modo di poter viaggiare per le sue strade pur senza aver bisogno del tagliandino magico.

In quel caso però non si potrà in alcun modo prendere l’autostrada e tutto sommato ve lo consigliamo per svariati motivi.

Prima di tutto risparmiate sulla Vignetta, poi non avete il problema impellente dei rigidissimi limiti di velocità elvetici e infine avrete anche l’occasione di poter ammirare gli splendidi paesaggi di montagna, evitando strade costose e comunque ricche di curve.

Dunque state molto attenti se mai doveste passare dalla Svizzera, il rischio di multe è sempre dietro l’angolo.