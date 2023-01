Esiste un’app di car sharing che ti premia: ecco di cosa si tratta

Il car sharing è ormai una pratica sempre più diffusa in Italia e non solo, per questo motivo stanno nascendo delle app davvero favolose.

Sono sempre di più le persone che decidono di viaggiare in automobile, con l’utilizzo del Car Sharing che ormai è diventata una costante per molti italiani, dunque la tecnologia sta venendo incontro sempre di più anche a queste persone con un’applicazione che sicuramente potrà far svoltare la vostra vita.

Le auto a noleggio sembrano essere a tutti gli effetti il futuro, infatti sono aumentati in maniera considerevole anche il numero di coloro che decidono di effettuare il noleggio a lungo termine al posto dell’acquisto di una vettura.

Non mancano ovviamente al di fuori di aeroporti e stazioni i centri dove si effettua Car Sharing in maniera ufficiale, anche se naturalmente Il costo dell’operazione risulta essere molto spesso in gente.

L’obiettivo infatti di questo periodo storico non è soltanto quello di poter creare posti di lavoro, ma allo stesso tempo anche cercare di preservare quanto più possibile l’ambiente, riducendo l’impatto inquinante delle automobili.

Ecco allora come mai in Italia e non solo sia nata un’applicazione che può rivoluzionare completamente la realtà del noleggio dell’automobile, con quest’ultima che si chiama Auting, mettendo a disposizione un’idea tanto semplice quanto geniale.

Infatti saranno i semplici proprietari delle automobili ad annunciare di aver messo a disposizione la propria vettura per chiunque la volesse utilizzare, chiaramente noleggiandola con un costo inferiore rispetto a quello dei Car Sharing ufficiali, ed evitando così di lasciare inutilizzata la propria vettura.

Si tratta di una grandissima rivoluzione e di un’idea davvero geniale, anche se naturalmente bisogna avere totale fiducia nel prossimo, perché sono poche le persone che concedono la propria auto a degli estranei senza battere ciglio.

Andiamo a vedere però maggiormente nello specifico come funziona realmente questa particolare applicazione che sta spopolando sempre di più.

Auting è il futuro del Car Sharing: ecco come funziona

Ovviamente prima di poter pubblicare il proprio annuncio bisognerà correttamente registrarsi all’interno dell’applicazione, con i dati della propria vettura che dovranno essere inseriti in maniera dettagliata e precisa.

È stato trovato però anche un interessantissimo stratagemma per poter evitare addirittura il contatto diretto tra colui che cede la propria macchina e il noleggiante.

Con la registrazione infatti si potrà effettuare l’abbonamento alla Owner Connect, ovvero un abbonamento che dà l’opportunità di dare le credenziali per poter aprire anche a distanza la propria vettura, o quantomeno dare i dati necessari al noleggiante per poter utilizzare l’automobile.

Il costo di questo abbonamento è di 350 euro ogni anno, anche se per i nuovi utenti c’è in regalo addirittura un periodo di ben 12 mesi, dunque si inizierà a pagare solamente dal secondo anno.

Stando ai dati ufficiali che vengono riportati le auto indicativamente per oltre il 90% della loro vita rimangono ferme in garage dunque con questo particolare metodo di Car Sharing c’è la possibilità di allungare la vita e soprattutto renderle sempre utilizzabili.

Le statistiche parlano attualmente di 5.000 automobili che sono regolarmente registrate in Italia, con oltre 40.000 persone che hanno usufruito almeno una volta di una di queste automobili a noleggio, con il Sud Italia che sembra essere maggiormente interessato a questa particolare forma di noleggio.

Vedremo come si evolverà nei prossimi anni, ma sicuramente dobbiamo sempre aspettarci delle continue novità in ambito tecnologico e automobilistico, con il futuro che ormai ci sta guardando dritto negli occhi.