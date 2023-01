Qual è la moto migliore? Ecco una possibile risposta, modello unico

Stabilire quale possa essere la miglior moto al mondo è impresa assai ardua, ma ci sono alcune caratteristiche che sono chiare a tutti.

Una delle cose che sicuramente è tra le più soggettive al mondo è il gusto personale riguardo agli oggetti e alle varie idee, dunque poter stabilire con certezza quale possa essere considerata la migliore motocicletta al mondo è praticamente impossibile.

Non vi è dubbio che ognuno abbia la propria idea e cerchi di portare l’acqua al proprio mulino, con le varie case motociclistiche che sono anche molto diverse tra di loro per le varie impostazioni da un punto di vista tecnico.

Naturalmente chiunque deciderà di acquistare una Harley Davidson preferirà sposare una certa filosofia, senza dover obbligatoriamente portare avanti un discorso legato alla velocità, cosa ben diversa rispetto alle altre motociclette.

Per questo motivo per poter stabilire quale possa essere considerata la miglior motocicletta al mondo, abbiamo preferito puntare su un discorso solamente legato alle prestazioni, dunque andiamo assieme a vedere qual è la migliore in strada.

La motocicletta che in assoluto ha saputo realizzare le migliori prestazioni da un punto di vista della velocità è sicuramente la MTT 420 RR, una vettura che è in grado di mettere in totale imbarazzo e difficoltà praticamente tutte le macchine al mondo.

La sua realizzazione infatti è avvenuta nel 2019, con l’obiettivo che era quello di poter dare alle mondo intero una motocicletta che potesse raggiungere il picco di velocità massima.

Non c’è mai stato un vero punto di incontro tra la velocità massima che è stata dichiarata dall’azienda e quella che realmente è stata registrata in pista, ma in entrambi i casi siamo di fronte a un risultato storico.

Secondo la MTT infatti da 420 RR ha l’opportunità di poter arrivare fino ai 439 km/h, mentre il risultato che è stato conteggiato in pista è comunque di 409 km/h.

Si tratta di un risultato davvero sensazionale in entrambi i casi, basti infatti pensare che al secondo posto troviamo la Lightning Motorcycle LS 218, con il suo picco massimo di velocità che comunque si stanzia sui 350 km/h, nettamente inferiore rispetto alla MTT.

La MTT 420 RR è la moto più veloce: costo pazzesco

Naturalmente da un punto di vista della stabilità e della semplicità di guida risulta essere una delle motociclette più basse nella classifica delle migliori, ma se doveste essere dei piloti o comunque dei guidatori provetti, allora vi trovereste davvero a proprio agio a bordo di essa.

È davvero un momento meraviglioso per tutti gli appassionati delle due ruote, perché negli ultimi anni le varie aziende si stanno sviluppando sempre di più per poter mettere a disposizione degli appassionati dei modelli che stanno davvero riscrivendo la storia.

Per poter acquistare questo straordinario modello di MTT 420 RR chiaramente bisognerà avere un conto in banca davvero importante e soprattutto ben fornito, infatti il costo di listino base si piazza sui 200.000 euro.

A perfezionare sempre di più la motivazione del perché questa possa essere considerata come la motocicletta migliore al mondo basta guardare anche i suoi tempi di accelerazione, infatti per poter arrivare ai 100 km/h partendo da zero avrà bisogno solamente di 1,8 secondi.

Anche se non potrete mai permettervela, sicuramente questa motocicletta è un vero e proprio sogno a occhi aperti per tutti coloro che amano le due ruote.