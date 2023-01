Lancia Ypsilon rilancia la sfida: ecco la nuova gamma

Dopo i risultati record ottenuti nel 2022, la segmento B di casa Lancia migliora sotto tanti aspetti: tecnologia, stile e confort.

Il 2022 è stato un anno record per Lancia Ypsilon, ormai e sempre più definitiva best seller del mercato italiano che dopo 38 anni dal lancio del primo modello continua ad incassare risultati incredibili.

Nell’anno appena trascorso infatti la Ypsilon ha fatto registrare ben 41mila immatricolazioni, dominando per il quarto anno consecutivo il segmento B e risultando la seconda auto più venduta in assoluto del mercato italiano con una quota, la migliore della sua storia, del 15,3 %, con una crescita rispetto al 2021 di 1,2 punti percentuali.

Non paga di questi trionfi Lancia Ypsilon rilancia, presentando la sua nuova gamma che cresce sotto tanti punti di vista.

Aumenta la tecnologia a bordo

Innanzitutto per quel che concerne l’offerta tecnologica, con un pacchetto di dotazioni di serie ancora più evoluto ed ancora più in grado di esaudire le esigenze quotidiane dei propri clienti.

Migliorano piacere di guida e comfort a bordo, la Lancia Yspsilon diventa di fatto ancora più piacevole, moderna ed attuale. Upgrade di qualità anche per il sistema di infotainment, con un radio touchscreen da 7″ accessoriato di Apple CarPlay ed AndroidAuto in modalità wireless, e per la prima volta nella storia della city car di Lancia arriva anche la telecamera posteriore, l’ideale per agevolare le manovre di parcheggio.

Lancia Ypsilon: motore mild hybrid, ma c’è anche il GPL

Sotto il cofano la nuova gamma di Lancia Ypsilon propone una motorizzazione Mild Hybrid che è la combinazione del propulsore 1.0 benzina 1.0 da 70cv, modello Firefly, con un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio.

Non solo ibrido leggere, disponibile a listino anche l’inedita versione GPL Ecochic, che rispetto ad un motore benzina equivalente permette di risparmiare circa il 45% in termini di consumi su su una percorrenza media di 15.000 km.

Stile da prima della classe

Sin dal lancio del suo primo modello Lancia Ypsilon è stata considerata anche e soprattutto un’icona di stile, ed anche la nuova gamma appena presentata non si discosta da questa interpretazione.

Tante le novità, a cominciare dalla nuova colorazione esterna Verde Rugiada, un forte richiamo alla natura e all’innovazione. All’interno troviamo un nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli delle porte, eleganti dettagli multicolore verde sul cambio, sul volante e sulle cornici delle bocchette. Rinnovata anche la grafica del cluster strumenti.

Nuovi anche i rivestimenti dei sedili in Seaqual Yarn, materiale sostenibile di ultima generazione che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.