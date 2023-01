Renault Espace, arriva la versione 2023? Ecco come potrebbe essere

Sta per salutare il mercato un modello Renault che è stato rivoluzionario negli scorsi decenni. Ma tranquilli, tornerà in una nuova veste.

Il 2023 si è aperto già con una raffica di novità per il mondo dell’auto, che sta correndo velocemente, più del previsto, verso la rivoluzione elettrica. Tutte le case stanno accelerando infatti il processo di transizione dai motori termici a quelli elettrici, senza rinunciare per il momento agli ottimi compromessi che concede la tecnologia ibrida. Già quest’anno diremo addio a diversi modelli iconici del passato ma che hanno fatto il loro tempo, come le Ford Fiesta, Ecosport, Galaxy e S-Max, ma anche la Dacia Lodgy, la Citroen C4 SpaceTourer, la Mazda CX-3 e la Volkswagen Sharan. Ma ci saranno anche tre addii pesanti anche in casa Renault.

Infatti la casa francese è in piena rivoluzione e attende con ansia che facciano il loro debutto nuovi modelli come la Renault 4, che negli anni passati fu un vero mito, mentre è pronta a debuttare anche l’ultima Megane con motore termico, ma in stile sportivo. Nel frattempo, saluterà alcuni modelli che negli anni l’hanno resa celebre come la Scenic e Grand Scenic. Ma soprattutto non sarà più prodotta una delle auto che in passato, quando fece il suo debutto, diede vita a un nuovo modo di concepire l’auto per le famiglie, la Espace.

Chi infatti ha bisogno di spazi, sceglie di solito un’auto comoda e adatta ai lunghi viaggi. Oggi si va senza alcun dubbio sui SUV, ma una volta l’alternativa alle classiche station wagon erano le monovolume. E a lanciare questo segmento fu proprio la casa francese con la Espace, che rese reale quello che qualche anno prima era stato solo un esperimento portato avanti dall’architetto Mario Bellini con il concept Kar-a-sutra e da Giorgetto Giugiaro con la Lancia Megagamma.

Renault Espace, addio ma è già pronta a tornare

Questa monovolume decisamente grande fece la sua prima apparizione nel 1984, e fu un vero terremoto. A impressionare era il grande spazio interno, composto da ampie poltrone singole, orientabili e rimovibili, che permettevano di sfruttare in molti modi diversi il tanto spazio all’interno della vettura. In pratica era una macchina che poteva diventare all’occorrenza un salotto su quattro ruote.

Da allora sono passate ben cinque generazioni di Espace e l’ultima uscirà fuori produzione proprio quest’anno. Ma tranquilli, la Renault non abbandonerà il suo nome. Infatti la sesta generazione in realtà esiste, ma cambierà completamente forma per diventare un vero e proprio SUV di grandi dimensioni. La macchina sarà svelata la prossima primavera ma dei cinque modelli che l’hanno preceduta manterrà solo il nome.

C’è da dire che già la quinta generazione della Espace strizzava un po’ l’occhio ai SUV con un’altezza da terra decisamente più importante, ma non ha mai convinto pienamente, vittima sia della competizione interna con Koleos e Grand Scénic, sia per dei motori che per la stazza della vettura non hanno mai dato la sensazione di essere all’altezza. Adesso però si cambierà totalmente. Costruito attorno alla piattaforma CMF-CD, il nuovo Espace ospiterà fino a 7 persone e sarà sempre un’auto progettata per i lunghi viaggi, ma con forme decisamente da SUV.

Secondo le prime informazioni uscite online, in particolare sul sul canale YouTube “Manhoub 1”, la sesta generazione di questa Renault punta decisamente a fare concorrenza alle cugine Peugeot 3008 e 5008. A vederla sembrerebbe essere una sorta di Austral ancora più grande, con interni improntati alla comodità e una tecnologia sempre all’avanguardia. E senza dubbio monterà i suoi motori ibridi E-Tech con il motore turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri abbinato a un motore elettrico che sviluppa 160 CV e 200 cv.