Renault: ecco svelata l’ultima Megane R.S. di sempre

Si chiama Renault Megane R.S. Ultime, è una serie limitata con motore 1.8 turbo da 300 Cv ed è l’ultima vettura firmata Renault Sport.

Vent’anni di vita, scanditi attraverso una storia automobilistica diventata un must per una lunga schiera di amanti della velocità e del dinamismo, oltre che perfettamente rappresentata nei tanti modelli che hanno visto la luce in tutti questi anni.

Questo e non solo è stata Renault Megane R.S., debuttante nell’ormai lontano 2003 e diventata col tempo un’icona di sportività dell’ultimo ventennio.

Megane R.S. Ultime: sportività esclusiva

Per celebrare la carriera e i risultati di questa berlina compatta ad alte prestazioni, capace di consegnare tante soddisfazioni, Renault lancia una serie limitata dal nome Megane R.S. Ultime, come vi avevamo anticipato sulle nostre pagine nei mesi scorsi.

Sviluppata su base Mégane R.S Trophy, questa versione speciale si caratterizza per un look esclusivo, oltre che per un equipaggiamento top di gamma.

Il debutto sul mercato è programmato per la primavera 2023, quando la Megane R.S. Ultime sostituirà di fatto e a tutti gli effetti la Mégane R.S. e la stessa Mégane R.S. Trophy

Lo stile esterno è davvero inconfondibile, con elementi di design esclusivi che sono un richiamo evidente alla nuova visual identity di Renault. Immancabili i riferimenti al dinamismo e alla sportività, ripresi alla perfezione da alcuni inserti color nero.

Motore da 300 CV e da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi

Sotto il cofano trova spazio un motore motore turbo benzina da 300 cavalli, quattro cilindri in linea e 1.8 di cilindrata, con una coppia di 420 Nm ed associato al cambio automatico doppia frizione EDC, oltre che al differenziale meccanico Torsen e alle quattro ruote sterzanti. Lo scatto da da 0 a 100 km/h è contenuto in 5,7 secondi.

Complessivamente ne verranno prodotte 1976 unità, tutte numerate, una cifra per nulla casuale rappresentando un omaggio all’anno in cui è stata lanciata sul mercato proprio la gamma Renault Sport.

Tutte le 1976 Megane R.S. Ultime sono state firmate da Laurent Hurgon, pilota ma anche preparatore che guidando proprio la Megane R.S. ha stabilito diversi record in pista.

Renault Sport lascia il testimone ad Alpine

Mégane R.S. Ultime non sarà soltanto l’ultima versione di serie di Mégane R.S., ma rappresenterà più in generale anche l’ultimo modello in assoluto con logo Renault Sport.

Una storia capace di associare stile a prestazioni, cominciata per l’appunto nel 1976, capace di mettere in bacheca vittorie importanti a livello sportivo e di produrre vetture leggendarie.

L’eredità di Renault Sport verrà raccolta da Alpine, la marca dei veicoli sportivi del Gruppo Renault, un altro brand che da decenni e per migliaia di appassionati è sinonimo di imprese epiche e modelli meravigliosi.