La Renault 4 in uscita nel 2024: svelato quale sarà il suo look

Si prepara a tornare sul mercato la Renault 4. La storica utilitaria del marchio della Losanga sarà di nuovo disponibile a partire dal 2024.

Su impulso del presidente Luca De Meo, grande amante delle competizioni, ma soprattutto rispettoso della storia, il futuro di Renault sarà in salsa nostalgica. Per festeggiare i 25 anni dalla sua uscita, alla fine del 2024 e dopo il lancio della citycar R5, tornerà a disposizione del grande pubblico la R4, ovviamente seguendo tutti i criteri che la modernità e le esigenza del ribollente mondo dell’automotive impongono.

I due veicoli presenteranno la medesima meccanica, ma se, come abbiamo detto, la prima, erede della Twingo elettrica, sarà costruita ad hoc per i percorsi cittadini, mentre la seconda, che andrà a prendere il posto della Zoe, sarà una crossover di lunghezza tra i 400 e i 410 cm.

La Renault 4 pronta a tornare sulle strade

Da quanto si può apprendere le linee della vettura saranno ispirate alla 4Ever Trophy presentata lo scorso ottobre in occasione del Salone di Parigi. Simile nel design ad un fuoristrada e dunque dotato di una certa altezza da terra, si caratterizzerà per i passaruota in plastica grezza nella sezione bassa e le barre sul tetto.

Ovviamente non possono mancare le citazioni alla “mamma”, riscontrabili nella presenza di un terzo vetro laterale e nella forma della mascherina, messa in evidenza dalla cornice illuminata e dalle luci diurne a forma di parentesi.

Rigorosamente full electric, dovrebbe disporre di una batteria inserita nel pianale e dalla capacità di 42 kWh. Sul fronte motore, questo dovrebbe sprigionare 140 cv con trasferimento della trazione alle ruote anteriori. Atteso anche un sistema multimediale all’avanguardia equipaggiato con tutti i servizi Google.

Renault 4, pillole di storia

Era il 1956 quando il patron dell’azienda francese Pierre Dreyfus dichiarava: “La macchina non deve più essere un insieme di poltrone con un baule. Datemi anche un volume!”.

A richiesta è arrivata la messa in pratica, con il così chiamato “progetto 112″. L’idea era quella di creare un’automobile che potesse adattarsi bene a qualunque situazione. Dagli spostamenti da e verso il lavoro, ai fine settimana a spasso o in vacanza. Ma specialmente doveva essere indirizzata non solo ad un pubblico maschile, ma pure femminile.

Da questi punti fermi ha cominciato a prendere forma la Renault 4, con test per verificarne la solidità, tenuti talmente in gran segreto da aver avuto bisogno di un nome in codice, ovvero “Marie-Chantal“.

Nel 1961 avverrà la presentazione ufficiale. 200 esemplari verranno esposti in strada, nel corso del Salone dell’Auto della capitale, e messi a disposizione dei potenziali clienti, raggiungendo ben 60.000 persone che, a loro volta ne rimarranno estasiate.

Forte di un prezzo competitivo e di ampi volumi che la renderanno ideale per l’uso familiare, come commerciale, vivrà un decennio di splendore in termini di vendite.

Tra gli ’80 e gli anni ’90 consoliderà il suo carattere democratico, capace di azzerare le differenze sociali e culturali. Verrà dunque riproposta in nuove serie, come la Safari, la GTL, la Sixties e la Jeunesse.

Pezzo onnipresente negli autosaloni transalpini e non fino al 1992, verrà replicata in 8.135.424 di esemplari e venduta in oltre cento Paesi.