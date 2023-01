F1, quanto guadagneranno i piloti nel 2023? Svelate le cifre

Per la fortuna dei piloti di F1 il cachet non rientra nel ristretto budget cap imposto dalla FIA. Vediamo quali cifre incasseranno nel 2023.

Nel 2021 la F1 è cambiata. In un attimo si è infatti trovata a dover rinunciare alle spese pazze a cui era abituata, per restare nei limiti imposti dal tetto di spesa definiti dalla Federazione Internazionale. Molto, dunque, è stato tagliato, a partire dallo sviluppo aggressivo delle monoposto. Non però lo stipendio dei corridori. Nonostante qualcuno, su tutti il team principal dell’Alpha Tauri Franz Tost, avesse chiesto pubblicamente di ridurre il loro cachet non essendoci più i rischi di un tempo per merito dei progressi in termini di sicurezza delle macchine e dei circuiti, non se n’è mai fatto nulla e i driver continuano a guadagnare bene.

Ovviamente non tutti sono strapagati. Il divario tra i big e il resto del gruppo è molto ampio. E anche nell’anno appena iniziato sarà così.

Chi sono i paperoni della F1

Secondo quanto riportato dal sito RacingNews365.com, nel 2023 i più ricchi saranno Hamilton, Verstappen e Leclerc. Ovvero gli assoluti protagonisti delle ultime stagioni. Ma passiamo alla vera e propria carrellata, che vi farà capire meglio di cosa stiamo parlando.

In vetta alla speciale classifica di chi incasserà di più nel campionato al via il prossimo 5 marzo dal Bahrain Mad Max. Il due volte iridato, forte di un contratto valido fino al 2028 con la Red Bull, vedrà aggiungersi al suo conto in banca una somma pari a 55 milioni di dollari. Una cifra di tutto rispetto e nettamente superiore a quella che si aggiudicherà Lewis. Ormai in scadenza con la Mercedes, dovrà accontentarsi, si fa per dire, di 35 milioni di dollari. Terzo il ferrarista Charles con 24 milioni, a Maranello fino al 2024.

Appena fuori dalla top 3 abbiamo Lando Norris. Il giovane talento della McLaren, pur non avendo vinto ancora nulla, andrà a prendere 20 milioni di dollari. Ben otto in più rispetto al portacolori della Rossa Carlos Sainz.

Al sesto posto Sergio Perez della Red Bull con 10 milioni di dollari. Un salario condiviso con il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas. Si ferma ad 8 milioni George Russell, autore dell’unico successo a firma Mercedes nel 2022.

Sei milioni sarà l’entrata che vanterà Esteban Ocon dell’Alpine, mentre il suo ex compagno di squadra passato ora all’Aston Martin Fernando Alonso conterà a fine annata un extra di 5 milioni. Allo stesso modo di Pierre Gasly, neo acquisto dell’Alpine, e di Kevin Magnussen della Haas, rientrato nella classe regina dopo un anno di assenza e subito competitivo.

Per Alex Albon della Williams gli introiti saranno nell’ordine dei 3 milioni. 2 invece, spetteranno ad un numero cospicuo di conduttori, ossia Lance Stroll dell’Aston Martin, Nico Hulkenberg, appena sbarcato alla Haas, il debuttante dell’Alpha Tauri Nyck De Vries, il cinese dell’Alfa Guanyu Zhou e il rookie della McLaren Oscar Piastri.

Infine a chiudere il gruppo con un solo milione, il nipponico della ex Toro Rosso Yuki Tsunoda e la new entry della Williams Logan Sergeant.

Quanto guadagneranno i piloti:

Verstappen Red Bull 55 milioni di dollari

Hamilton Mercedes 35 milioni di dollari

Leclerc Ferrari 24 milioni di dollari

Norris McLaren 20 milioni di dollari

Sainz Ferrari 12 milioni di dollari

Perez Red Bull 10 milioni di dollari

Bottas Alfa Romeo 10 milioni di dollari

Russell Mercedes 8 milioni di dollari

Ocon Alpine 6 milioni di dollari

Alonso Aston Martin 5 milioni di dollari

Gasly Alpine 5 milioni di dollari

Magnussen Haas 5 milioni di dollari

Albon Williams 3 milioni di dollari

Stroll Aston Martin 2 milioni di dollari

Hulkenberg Haas 2 milioni di dollari

De Vries Alpha Tauri 2 milioni di dollari

Zhou Alfa Romeo 2 milioni di dollari

Piastri McLaren 2 milioni di dollari

Tsunoda Alpha Tauri 1 milioni di dollari

Sargeant Williams 1 milioni di dollari