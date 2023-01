Porsche, la 911 Dakar in vendita: guardate che livree da sballo

Per la propria 911 Dakar, la Porsche ha deciso di rendere disponibili tre livree speciali che ricordano degli eventi sportivi molto particolari.

Nel novembre scorso al Salone dell’auto di Los Angeles, c’è una vettura che più di tutte le altre ha catturato lo sguardo delle migliaia di persone giunte per vedere le novità delle varie case. Parliamo della Porsche 911 Dakar, che non è altro che la declinazione off-road della nota sportiva tedesca, che sarà prodotta in sole 2.500 unità per omaggiare la prima vittoria del marchio tedesco nella famosa Parigi-Dakar del 1984. Proprio per rievocare un successo storico come quello, questa speciale 911 viene proposta anche con un optional chiamato Rallye Design Package, che non è altro che una livrea bicolore bianco/blu che ricorda quella della vettura che trionfò in quella edizione.

A renderla speciale però non c’è solo la livrea ma anche la meccanica. Infatti questa 911 ha un’altezza da terra superiore di 5 cm rispetto a una Carrera con sospensioni sportive, ma il sistema di sollevamento (di serie) può alzare l’auto di altri 3 cm, per renderla quasi un SUV. E’ equipaggiata con pneumatici specifici Scorpion All Terrain Plus della Pirelli (245/45 ZR 19 all’anteriore e 295/40 ZR 20 al posteriore), progettati per garantire ottime prestazioni anche nelle condizioni off-road più impegnative e monta un motore boxer 6 cilindri biturbo di 3 litri con 480 CV e una coppia di 570 NM, in grado portarla da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

Questa versione poi monta un cambio automatico PDK a doppia frizione con otto rapporti, abbinato alla trazione integrale. E a completare la dotazione di serie ci sono anche le ruote sterzanti posteriori, oltre a uno stabilizzazione antirollio PDCC e altri particolari davvero hi-tech.

Porsche 911 Dakar sempre più esclusiva

Questa vettura fin da subito ha riscosso un grande successo, tanto che ormai le vendite sono quasi terminate. A stuzzicare poi i fan del marchio c’è anche la quasi contemporanea uscita della Lamborghini Huracan Sterrato, che vuole proprio fare concorrenza alla vettura della casa tedesca. Adesso però Porsche ha deciso di rendere ancor più speciale la sua vettura, proponendo agli acquirenti un optional ancora più esclusivo.

Infatti ha deciso di rendere disponibili altre tre livree esclusive per la 911 Dakar, per emulare i modelli da corsa che gareggiarono nelle edizioni 1971, 1974 e 1978 dell’East African Safari Rally. Il primo pacchetto, con il numero 19, ricorda la 911 guidata dai piloti polacchi Sobiesław Zasada e Marian Bień che nel 1971 si classificò quinta nel rally del deserto del Kenya di 5.000 km. Imitando l’auto da corsa originale, la livrea Rallye del 1971 aggiunge un cofano nero, parafanghi neri e altre grafiche fedeli all’epoca, il tutto la costo di circa 5.000 euro.

Il pacchetto decorazioni Rallye 1974 ha lo stesso costo ed è un tributo alla 911 Carrera 2.7 RS che il campione di rally svedese Björn Waldegård e il copilota Hans Thorszelius hanno portato al secondo posto la vettura in una edizione massacrante del rally. Questo pacchetto presenta un paio di strisce blu lungo le fiancate dell’auto, insieme ad altre decalcomanie ispirate a quella vettura. L’ultimo set rende omaggio alla gara del 1978, in cui Waldegård tornò in Kenya su una 911 SC Gruppo 4, ma dovette accontentarsi del quarto posto mentre due sudafricani, Vic Preston, Jr. e John Lyall, portarono un’altra 911 al secondo posto in classifica. Questa si caratterizza per onde rosse e blu che scendono sulla carrozzeria e il numero 14 stampato sulle portiere. Questo pacchetto però è un po’ più caro, circa 7 mila euro.