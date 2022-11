Un autobus trasformato in una casa: guardate com’è diventato (VIDEO)

Avete mai visto un autobus che viene trasformato in un’abitazione su due ruote piani? Per gli scettici, c’è ora una risposta definitiva.

L’autobus è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati al mondo, e che esiste dall’alba della mobilità. Lo possiamo sfruttare per recarci dove vogliamo, ed è sempre stato uno dei più frequentati mezzi di locomozione per via dei suoi bassi costi. Ovviamente, assieme ai pro si sono molti contro, ma ciò non preoccupa i fruitori di questo servizio.

Probabilmente, nessuno ha mai pensato all’autobus come un’abitazione, ma nel mondo moderno dobbiamo abituarci a vedere di tutto. La storia che vi stiamo per raccontare, infatti, nasconde qualcosa di incredibile, e siamo sicuri che molte delle volte certezze sulla vita quotidiana verranno a cadere dopo aver letto quanto segue.

Un autobus viene trasformato in una casa a due piani

Avete mai pensato di trasformare un autobus in un’abitazione? Il signor Ron ha per voi una risposta affermativa, e vi assicuriamo che si può fare, o almeno, lui è riuscito a farcela. Il mezzo di cui vi stiamo parlando non è proprio uguale ai quelli che vediamo tutti i giorni, visto che era un vecchio mezzo di trasporti a due piani, ma proprio per questo più facile da far diventare un luogo accogliente.

Il signor Ron ha acquistato l’autobus, un Neoplan Skyliner risalente al 1992, ben 11 anni fa, nel 2011. All’epoca, lo ha pagato ben 15 mila euro, e ci ha messo ben cinque anni per trasformarlo in una vera e propria abiazione. Questa casa su ruote misura 12 metri di lunghezza, e regala molto spazio a lui ed alla sua famiglia.

Il piano nobile comprende una dinette con tavolo in legno e quattro comode sedie. Dalla parte opposta rispetto alla zona appena descritta possiamo trovare un grande divano che si trasforma in un letto ogni volta che la famiglia ha bisogno di uno spazio extra per dormire. Accanto c’è la cucina, che ha tutto ciò di cui si può aver bisogno. È infatti dotata di un piano cottura disposta di quattro fuochi, un forno, un microonde, un lavello rotondo ed un frigorifero di importanti dimensioni, che però non occupa troppo spazio.

La cucina dispone di numerosi armadi, cassetti e un’enorme dispensa. Pochi passi avanti c’è una scala che conduce al secondo piano di questa casa su ruote. Dietro al sedile di guida è presente la camera per i bambini, ed è davvero incredibile pensare che una cosa del genere sia stata fatta per davvero.

Al piano superiore ci sono i due letti a castello ed anche uno spazio per passare del tempo libero. La famiglia di ron ha a disposizione altri quattro posti nella parte anteriore in modo da poter ammirare i panorami ogni volta che ne hanno la possibilità. Tra la camera dei bambini e la camera dei genitori si trova il bagno, a cui si accede da entrambi i lati.

Notevole anche la zona del bagno, con esso che include anche una vasca per rilassarsi quando c’è del tempo libero, cosa che non si vede tutti i giorni in una sorta di camper. Accanto alla camera da letto principale c’è un grande armadio per i loro vestiti ed un ulteriore armadio che ospita un lungo tubo aspirante. Per pulire l’abitazione viaggiante, basta collegare questo tubo alla zona d’ingresso.

Davvero notevoli anche gli spazi che si trovano nella camera dei genitori, con un letto che può ospitare comodamente due persone. Il letto è anche dotato di un ripostiglio nella parte più bassa. Di recente, questa fantastica casa su ruote a due piani è stata presentata sul canale YouTube “Alternative House“. Se volete farvi un’idea, non dovete far altro che ammirare il video postato in basso. Non ve ne pentirete.