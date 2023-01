Audi, presto la nuova A6 elettrica: ecco come sarà (VIDEO)

L’Audi sta da tempo testando la nuovissima A6 e-tron, che sarà del tutto elettrica e che verrà presto svelata. Ecco le sue forme.

In casa Audi è ormai tutto chiaro, con il futuro che parlerà soltanto la lingua dell’elettrico. Entro il 2026, l’obiettivo della casa di Ingolstadt è quello di produrre solo le EV, accantonando per sempre i motori a combustione, sia diesel che benzina, ma anche le versioni ibride e plug-in ibride.

Si tratterà di un cambiamento epocale, sul quale i tedeschi stanno lavorando da tantissimi anni. Le scelte dei quattro anelli erano ben chiare anche quando è stato annunciato il loro ingresso in F1 nel 2026, visto che la condizione da loro imposta era quella di potenziare la parte elettrica delle power unit a discapito di quella termica.

L’Audi crede molto nella sua tecnologia e-tron, nome che abbiamo imparato a conoscere grazie ad una vettura da competizione. Nel 2012, venne presentata la R18 e-tron quattro, auto ibrida che dominò la 24 ore di Le Mans per tre anni di fila, sino al 2014, assicurandosi anche due titoli piloti ed altrettanti tra i costruttori nel FIA WEC.

La R18 e-tron quattro è stata la prima ibrida ad imporsi nella maratona francese, puntando su un volano che recuperava l’energia cinetica in staccata abbinato ad un motore turbo-diesel. Dopo lo scandalo dieselgate che ha coinvolto la Volkswagen, l’Audi si ritirò dal mondiale endurance per spostarsi in Formula E, per poi abbandonare anche quella categoria e puntare tutto sulla F1.

La casa di Ingolstadt ha deciso di scommettere sull’elettrificazione, e ciò di cui vi parleremo nelle prossime righe è in grado di confermare questa tendenza. Nel 2023 dovrebbe infatti essere svelata la nuovissima A6 e-tron, la quale diverrà totalmente elettrica abbandonando le motorizzazioni tradizionali.

Questo modello sta svolgendo dei test in versione camouflage ormai da diverso tempo, e la sua presentazione è attesa per i prossimi mesi dopo un concept che fu svelato qualche anno fa. Per il momento, non abbiamo dettagli ufficiali sulla nuova A6 e-tron, ma non mancano le indiscrezioni che svelano qualche curiosità su un modello destinato a fare la storia della casa teutonica.

Audi, ecco un assaggio della A6 e-tron elettrica

L’elettrificazione continua a farsi largo nel mondo dell’automotive, e l’Audi è una delle case maggiormente coinvolte in questo processo. Dal 2026, infatti, la casa di Ingolstadt produrrà e venderà soltanto auto elettriche, accantonando per sempre i motori termici, con alcune sue soluzioni che hanno fatto la storia che non vedremo più sul mercato.

Impossibile dimenticari alcuni motori come il TFSI benzina ad iniezione diretta che fece la storia anche alla 24 ore di Le Mans, vincendo l’edizione del 2001 con la R8 Sport. Anche il motore turbodiesel, il famoso TDI, venne pubblicizzato alla grande con il successo della R10 nell’edizione 2006, con incredibili ricavi sul fronte delle vendite.

Sul tracciato del Nurburgring Nordschleife sono andati recentemente in scena alcuni test sulla nuova A6 e-tron, ovviamente, vettura full electric attesa per i prossimi mesi. Ovviamente, il mezzo è stato camuffato per impedire ai curiosi di carpirne i segreti, ma c’è da dire che alcuni elementi caratteristici del suo nuovo design non passano affatto inosservati.

Il tetto avrà una linea più spiovente, con dei gruppi ottici posteriori diversi rispetto a quelli della generazione precedente, seppur meno estremi rispetto al concept mostrato qualche anno fa. La A6 e-tron che verrà avrà diverse versioni, che si differenzieranno tra di loro anche per il numero di motori elettrici che la andranno ad equipaggiare.

La nuova piattaforma sulla quale verrà realizzata supporta gli 800 V, con le ricariche che saranno molto potenti, più veloci e che garantiranno una maggiore autonomia. Il motore della concept aveva una potenza massima di ben 476 cavalli, con un’autonomia massima di oltre 800 km, una sorta di record per le EV.

L’Audi proporrà anche per la e-tron la versione Avant, ovvero station wagon, molto indicata per famiglie che fanno spesso lunghi viaggi. Un’autonomia così importante farà la differenza da questo punto di vista, garantendo spostamenti lunghi senza aver bisogno di fare “il pieno” troppo spesso. Le forme della A6 e-tron sono state viste in alcuni video relativi ai suoi test in pista, ma come detto, il mezzo era troppo camuffato per capire qualche segreto in più.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, vi proporremo alcune splendide immagini di un render che anticipa diversi dettagli sulla nuova vettura, che sarà pur sempre diversa nella sua versione finale. Da questi scatti potrete iniziare a farvi un’idea della nuova frontiera dell’elettrico, in cui la casa dei quattro anelli ha davvero scommesso tutto per il suo futuro.