Lamborghini, tremendo schianto contro un bus: immagini assurde (VIDEO)

Una Lamborghini si è schiantata contro un mini-bus causando un incidente davvero terribile. Le immagini non lasciano dubbi sul colpevole.

Quando si ha la possibilità di acquistare una Lamborghini significa che si è molto fortunati, ma l’approdo di una vettura di questo tipo nel garage di una persona implica dei grandi rischi. Infatti, non stiamo parlando di un mezzo comune, ma di supercar da centinaia di cavalli, che spesso sfiorano anche lo spaventoso numero 1000.

La vettura protagonista del nostro racconto odierno è una Huracan Performante, una delle belve più portentose della casa di Sant’Agata Bolognese, una belva che venne svelata al mondo nell’ottobre del 2016. Si tratta di una versione ancor più spinta della già clamorosa Huracan, e questa versione speciale, sfrutta un V10 da 5.2 litri in grado di erogare 640 cavalli.

Un grande lavoro da parte della casa emiliana è stato svolto anche sul peso della vettura, snellita di 40 kg per ottenere dei livelli di equilibrio e downforce che la rendono simile ad una macchina da corsa. Il tempo per raggiungere i 100 km/h partendo da fermi è stato ridotto a 2,9 secondi, con una top speed di circa 325 km/h.

L’assetto di questa Lamborghini è stato reso più rigido di circa il 10% per l’utilizzo di molle innovative, nuovi braccetti delle sospensioni e l’aggiunta di un diverso roll-bar. Altra novità è rappresentato dall’ALA, ovvero un’aerodinamica mobile che le consente di cambiare assetto a seconda di come la si vuole utilizzare.

Sono presenti alettone, splitter, prese d’aria e le varie alette, tutte in grado di “muoversi” in base al tipo di asfalto, alle velocità raggiunte e ad altri fattori. Per farvi una sintesi, stiamo parlando quasi di un’auto da corsa, che ha toccato delle prestazioni strepitose, ma che purtroppo è destinata ad essere una delle ultime Lambo dal sound inconfondibile.

Infatti, la volontà del marchio è quella di cambiare del tutto la produzione in futuro, e le prossime vetture della casa del Toro saranno solamente plug-in ibride. Tuttavia, il peggio deve ancora venire, visto che entro il 2028 è previsto il passaggio all’elettrificazione, cosa che cancellerà per sempre il mitologico sound dei V10 e dei V12 che tanto abbiamo amato e che continuiamo, ancora oggi, ad idolatrare.

Negli ultimi mesi è stata prodotta la versione finale dell’Aventador, che da ora in poi non avrà soltanto il motore endotermico. L’elettrico, man mano, sta arrivando anche nel mondo delle supercar, e l’ultima speranza è proprio la tecnologia plug-in ibrida, ma c’è la netta sensazione che, prima o poi, qualcosa cambierà per sempre, lasciando il mondo dell’automotive in mano al full electric.

A questo punto, non ci resta altro che godere degli ultimi anni dei motori termici, ed i fortunati che possono permettersi vetture di questo tipo devono trattarle con estrema cura. Nelle prossime righe, vi daremo conto di un pessimo esempio di come curare questi gioielli, visto un clamoroso incidente che è avvenuto con protagonista una supercar della casa del Toro.

Lamborghini, tremendo schianto per una Huracan

La storia che vi racconteremo nelle prossime righe è davvero incredibile, ed ha visto protagonista una Lamborghini Huracan Performante. Il video postato in basso, che mostra le immagini dell’incidente, è stato caricato sulla pagina Facebook di “Hong Kong Cam“, e ciò che accade ha davvero dell’incredibile.

Dalla telecamera interna di un veicolo che segue, si vede una Lambo di colore blu con tettuccio nero che sbanda improvvisamente all’uscita di un ponte, andando a carambolare contro un mini-bus che stava tranquillamente seguendo la propria strada. Entrambi i mezzi sono poi andati a sbattere contro il muro, ma per fortuna nessuno si è fatto male sul serio.

La Lamborghini è risultata molto danneggiata nell’impatto, ma per fortuna è possibile ripararla. Le immagini che vedrete tra poco sono il perfetto esempio di come queste vetture non possano essere trattate come delle auto normali, ma c’è bisogno di molta cautela quando si spinge sull’acceleratore.

Il canto del V10 si intensifica nel momento immediatamente precedente allo schianto contro il bus, segno del fatto che il guidatore abbia perso il controllo a causa di un’accelerazione troppo brusca. La trazione della Huracan Performante non è controllabile a quei livelli, se non da un pilota molto esperto, ed il risultato è quello che potrete vedere con i vostri occhi.

Come detto in precedenza, l’importante è che nessuno si sia fatto male sul serio, ma certi rischi, in un centro abitato, sono davvero inaccettabili. Per il momento, non sono chiare le sanzioni che sono state prese contro il proprietario della Lambo, ma siamo sicuri che dopo questo spavento non si prenderà mai più un rischio di questo tipo.