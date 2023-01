BMW, arriva la rivoluzione: ecco l’auto che può cambiare colore (VIDEO)

La tecnologia nel mondo delle auto continua a fare passi da gigante e la conferma arriva dalla BMW. Ecco una rivoluzione totale.

Il mondo dell’automotive sta conoscendo un momento di cambiamenti radicali, fatti da rivoluzioni continue e nuove tecnologie che soppiantano le precedenti alla velocità della luce. Una nuova conferma è arrivata dalla BMW, che al CES di Las Vegas ha presentato un modello incredibile, in grado di stregare tutti i presenti ed anche chi stava seguendo l’evento via streaming.

La casa di Monaco di Baviera è in un momento importante, di taglio netto con il passato vista la volontà di sposare l’elettrico e le tecnologie innovative per quanto riguarda tutti i sistemi e le peculiarità dei veicoli con quattro ruote. Al giorno d’oggi, è molto importante far notizia e far parlare di sé, e siamo sicuri che la casa tedesca ci sia riuscita con il suo ultimo modello.

La BMW ci ha sempre abituati a modelli di alta qualità, ma mai come questa volta ci si poteva attendere un passo in avanti così importante sotto diversi punti di vista. Occorre sottolineare che il modello di cui vi stiamo per parlare è un concept, ovvero una vettura che potremmo definire un laboratorio viaggiante che farà da base per le auto di serie del futuro. Le sue caratteristiche sono a dir poco incredibili.

BMW, ecco l’auto del futuro che può cambiare colore

Durante il CES di Las Vegas del 2023 (Consumer Electronics Show), la BMW ha stregato il mondo dell’automotive con il concept i Vision Dee, un modello full electric che farà da base per la Serie 3 che si vedrà nel 2025 ed altre vetture del futuro che verranno prodotte dalla casa di Monaco di Baviera.

Un commento a riguardo è arrivato da Frank Weber, tra i responsabili di questo progetto rivoluzionario: “Questa vettura è basata su alcune performance digitali che non hanno nulla a che vedere con quanto accaduto in passato. La i Vision Dee è stata costruita su una precisa integrazione di esperienze virtuali e fisiche. Secondo il nostro punto di vista, chiunque riuscirà a trattare i mondi digitali vicini ai clienti sarà colui che dominerà la scena del panorama automotive dei prossimi anni“.

La tecnologia più rivoluzionaria che potrete trovare su questa vettura è quella chiamata E-Ink, che consentirà a chi la guiderà di poter cambiare ben 32 tipi di colore anche durante la marcia, un qualcosa che non è mai accaduto in passato su nessun modello di automobile. La tecnologia è allo studio da tanto tempo da parte del marchio tedesco, e finalmente si è trovato il modo per poterla presentare su una macchina vera e propria.

Oliver Zipse, amministratore delegato del marchio, ha definito la i Vision Dee “Un livello prossimo di interazione tra l’uomo e la macchina, un qualcosa che non possiamo giudicare come fantascienza“. Effettivamente, anche dando un’occhiata alle sue forme, questa BMW pare più un’astronave, come confermato dagli interni super tecnologici e che la riportano ad un concetto di automobile che ancora non conoscevamo.

Immaginiamo che tutti voi conosciate la saga di videogiochi Gran Turismo, e questa i Vision Dee ci ha ricordato alcune tipologie di vetture, dette appunto, Vision Gran Turismo, che non erano possibili da ritrovare nella vita reale, ma che venivano create per dare spettacolo solo e soltanto sul videogioco.

La sensazione è che le auto del futuro assumeranno sempre di più aspetti di questo tipo, nella speranza che l’elettrico non snaturi troppo l’automotive che tanto amiamo. Non lo abbiamo sottolineato sino a questo punto, ma è ovvio che questo rivoluzionario modello sia una EV a tutti gli effetti, così come lo saranno le vetture per cui farà la base.

Nel 2025 è attesa la nuova Serie 3 full electric, che prenderà spunto proprio dalla i Vision Dee per molte caratteristiche. Il discorso del cambio di colore ha affascinato tutti, e nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Supercar Blondie“, potrete ammirarlo in tutto il suo splendore. Che piaccia o meno, la nuova frontiere dell’automotive è tutta orientata su tecnologie sempre più rivoluzionarie, che ci porteranno a scoprire un mondo nuovo, fatto di motori molto potenti e prestazionali, ma silenziosi ed accompagnati da diavolerie tecnologiche sempre più complesse.

Come sempre, ci teniamo a non svelarvi troppo riguardo a questo nuovo gioiello, lasciando a voi la possibilità di scoprire le 32 tonalità differenti che la casa tedesca mette a disposizione sulla sua nuova concept. Siamo sicuri che la vettura farà parlare di sé per tanto tempo, in attesa dei prossimi modelli di serie che potranno trarre ispirazione negli anni che verranno.