Vettel e il racconto assurdo del padre: il gesto incredibile per l’esordio in F1

Andando avanti nella cronologia della carriera del 35enne, arriviamo al primo successo, nel Tempio della Velocità dopo aver già stupito per consistenza nonostante la scarsa esperienza. Come detto in quella giornata diluviava e malgrado fosse un novellino della massina serie, se la cavò alla grande. “E’ sempre stato ottimo con la pioggia. Nonché capace di tirare fuori il massimo della macchina e dalle gomme in quel frangente“, ha tenuto a evidenziare.

Dal trionfo mondiale al ritiro

Nel 2010, come detto, arriverà la prima insperata corona, dopo aver battuto il compagno di Red Bull Mark Webber e l’allora portacolori della Ferrari Fernando Alonso. “Fu molto bello. E mi sentivo molto orgoglioso di lui. Questo vale per ogni padre e ogni madre. Si fa tutto per il proprio figlio. Vederlo passare dai kart a diventare campione nella massima serie, è stato incredibile“, ha gongolato.

Con 53 vittorie di gara alle spalle, l’asso di Heppenheim è al terzo posto dei più vincenti di sempre. Solamente Lewis Hamilton e Schumi hanno fatto meglio. Sul fronte allori, ne ha ottenuti più di mostri sacri come Senna e Lauda. E’ alla pari con Prost. Ed è invece solo un gradino sotto Fangio. Ham e Michael, invece, viaggiano solitari e imprendibili.

Dopo aver trascorso tanti anni nel paddock, Seb ha capito di dover dire basta. Alcuni addetti ai lavori sostengono che la paternità lo abbia cambiato molto. Che abbia alterato l’ordine delle sue priorità. E non è un caso che nel lungo videomessaggio in cui ha spiegato le ragioni del suo addio, abbia citato per prima cosa l’esigenza di trascorrere più tempo con la famiglia.

Da non trascurare neppure le tante passioni che lo stanno coinvolgendo, dall’ambientalismo, alla salvaguardia delle api, per finire alla lotta in difesa delle minoranze. Così come la mancanza di competitività della Aston Martin. Causa sposata credendo di poter proseguire nella battaglia per le prime posizioni ed invece rivelatasi fallimentare. Un regresso rispetto a ciò a cui era abituato, che pian piano ne ha minato le motiviazioni.

Ma il driver dell’Assia sentirà un po’ di nostalgia di quella che è stata la sua casa finora, oppure la dimenticherà in fretta? Per il padre la mancanza si farà sentire eccome.

“Così almeno penso io. Lui non ne ho idea. Essendo coinvolto in uno sport tanto impegnativo da quando aveva 8 anni, non farne più parte sarà dura“, ha considerato lasciando aperte le porte per il futuro. “Non so cosa vorrà fare nel 2023. E neppure io so cosa farò. Per adesso lo ringrazio per ciò che ha fatto e gli auguro di divertirsi“, l’auspicio conclusivo