Chi è la fidanzata di Lewis Hamilton? La risposta vi stupirà

Lewis Hamilton viene da un 2022 molto difficile, e sappiate che anche la sua vita sentimentale è travagliata. Ecco il motivo.

Il 2022 di Lewis Hamilton lo ha visto ottenere una serie di record negativi, che lo hanno fatto precipitare dai primi posti del mondiale di F1. Prima di tutto, il sette volte campione del mondo ha concluso in sesta posizione nel mondiale, il peggior risultato di sempre visto che non era mai andato oltre il quinto posto, rientrando sempre in top five anche nei peggiori anni in cui era in McLaren.

Quello che fa sicuramente più male a Sir Lewis è il dato relativo alle vittorie: per la prima volta in carriera, il britannico non ha vinto neanche una gara, lasciando l’unico successo della stagione al compagno di squadra George Russell, dominatore assoluto della Sprint Race e della gara domenicale in Brasile.

Hamilton è stato battuto dal neo-compagno di squadra anche nella classifica piloti, ed ha mancato l’appuntamento anche con la pole position. Peggio di così non poteva andare per il nativo di Stevenage, in un 2022 da incubo sotto tutti i punti di vista. La speranza è che la Mercedes riesca a fornirgli una monoposto di nuovo competitiva il prossimo anno, ma non sarà affatto facile pensare di recuperare su Red Bull e Ferrari.

Come detto in precedenza, l’anno che sta andando a concludersi è stato molto negativo non solo sul fronte del motorsport, ma anche su quello sentimentale. Sir Lewis ha sempre avuto problemi di cuore, con relazioni poco durature e travagliate. Oggi scopriremo il motivo per cui è tornato single ancora una volta.

Hamilton, finita a febbraio la love story con Camila Kendra

La storica fidanzata di Lewis Hamilton la ricorderanno tutti, visto che stiamo parlando di Nicole Scherzinger, la cantante delle Pussycat Dolls, che lo seguì nei primissimi anni della sua carriera. Sono entrate nella storia le immagini della star hawaiana ad Interlagos nel 2008, quando uscì dal box urlando ed in lacrime per festeggiare l’incredibile primo titolo vinto dal suo fidanzato.

I due, a cavallo tra l’esperienza in McLaren ed i primi anni in Mercedes, si lasciarono e riunirono per diverse volte, fino all’addio definitivo maturato nel 2015. In seguito, Sir Lewis è rimasto single per tanti anni, ma su di lui non sono mancati i gossip. Prima si parlava di una sua relazione con la sciatrice alpina Lindsey Vonn, poi si è passati alla cantante Rihanna, con la quale fu immortalato insieme ad alcune feste oltreoceano.

Negli ultimi tempi invece, Hamilton si era legato a Camila Kendra, modella della Repubblica Domenicana, ma tra i due la storia d’amore si è conclusa a febbraio 2022. Intendiamoci, non che a Sir Lewis manchi la possibilità di trovare donne bellissime, ma le relazioni durature non sono il suo forte.

Il sette volte campione del mondo ha 38 anni, e non ha ancora alcun erede. La gente si chiede spesso se farà mai un figlio, ma questo è un argomento che lui preferisce non toccare, forse ci penserà dopo il ritiro dalle corse. Nel frattempo, il campione inglese è single, ma il suo primo obiettivo restano le vittorie in pista.