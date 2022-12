Valentino Rossi, la confessione della Novello: ecco cosa la spaventa

Francesca Sofia Novello ha raccontato la vita con Valentino Rossi e la piccola, ma anche le paure che ha ancora nei confronti del compagno-pilota.

Dopo aver smesso con la MotoGP, la passione per la velocità non è venuta meno per Valentino Rossi. Infatti smessi i panni del pilota di moto, ha deciso di dedicarsi all’altro suo “hobby”, quello delle auto. Il 2022 per il Dottore è stato l’anno del debutto nel Fanatec GT World Challenge, dove ha gareggiato con un’Audi R8 messa a disposizione dal team WRT. Una stagione comunque positiva, chiusa in crescendo ma dove è mancata forse la ciliegina sulla torta, quel podio che il campione di Tavullia sognava di ottenere. Poco o male però, perché nel 2023 ci riproverà di nuovo. Il debutto è atteso nel fine settimana del 13-15 gennaio nella 24 ore di Dubai, poi sarà la volta della 12 ore di Bathrust.

E non è tutto. Infatti Vale sarà di nuovo impegnato nel Fanatec GT World Challenge sempre con il team WRT, che però nel frattempo è passato con BMW, con il pilota italiano che guiderà una M4 GT3 nuova di zecca, che dopo i primi test ha dato già segnali importanti. Stavolta però l’obiettivo sarà quello di essere con i migliori e cominciare a salire sul podio.

Valentino Rossi che però avrà anche un compito più importante, visto che è stato nominato pilota ufficiale BMW, il che vorrà dire provare anche altri tipi di auto, magari quell’hypercar che un giorno potrebbe portarlo a correre la gara più famosa al mondo, la 24 Ore di Le Mans. Nel frattempo per lui sono gli ultimi giorni di vacanza, in attesa di riprendere a tempo pieno o quasi la sua nuova vita di pilota su quattro ruote. E li sta passando ovviamente con i suoi amici ma soprattutto la sua famiglia, composta dalla compagna Francesca Sofia Novello e dalla piccola Giulietta.

Valentino Rossi, le corse e la famiglia

Il ritmo, nonostante tutto, si è allentato per Vale. Meno gare e più tempo da passare con la sua famiglia, ma comunque i rischi con le auto ci sono. A parlarne di questa “nuova vita” a Grazia è stata la compagna, che ha confessato: “Adesso ha meno gare, lui è più presente e io sono molto più serena. Abbiamo una figlia e vederlo andare in moto a 300 chilometri orari non mi farebbe stare bene“.

Poi ha aggiunto: “Ho sempre avuto un po’ di ansia. Non glielo faccio mai pesare, perché stiamo parlando di Valentino Rossi, è un campione e questo è il suo mondo. Correndo in macchina, l’adrenalina non manca mai. E anche dal punto di vista dell’attenzione mediatica nulla è cambiato. Certo, è un campionato meno popolare della MotoGP, ma la gente lo segue e lo farebbe anche se giocasse a biglie“.

Il Dottore che ora è più presente sui social rispetto a un tempo, e Francesca Sofia Novello spiega questo “rapporto”: “Per lui è un mondo totalmente nuovo. Anche comunicare su Instagram era una cosa che non capiva tanto, ma ci sosteniamo a vicenda“. Mentre sulla vita con il campione di Tavullia ha aggiunto: “Da cinque anni mi sono trasferita definitivamente a Tavullia. Qui ho trovato una famiglia piena di amore. Matrimonio? Chissà. Valentino è il mio compagno di vita, il mio complice in tutto. Vediamo dove ci porterà la vita. Non avevamo programmato di diventare genitori così in fretta, ma ora siamo felicissimi. Diventare mamma è stata un dono così meraviglioso: è come nascere una seconda volta. Giulietta ha dato un senso a tutto. Ha unito quello che io e Valentino siamo: non pensavo di poter provare un sentimento così forte verso qualcuno che ti stravolge la vita così, in positivo. E per Vale è lo stesso“.