Valentino Rossi si gode le vacanze: ecco dove lo hanno pizzicato

Valentino Rossi ormai ha smesso di correre, ma rimane comunque uno degli sportivi più apprezzati e amati del mondo anche in vacanza.

Non ci sono davvero dubbi sul fatto che Valentino Rossi abbia rappresentato un vero e proprio mito assoluto nel mondo per lo sport italiano, con il campione marchigiano che anche adesso che ha concluso la sua carriera continua sempre di più a essere seguito in ogni suo spostamento.

Il 2021 è stato sicuramente un anno davvero molto particolare, non soltanto all’interno del mondo dello sport, ma anche per i gravi problemi derivati dalla pandemia di Coronavirus.

Quest’ultimo infatti ha stravolto completamente il calendario del Motorsport, portando anche alcuni grandi campioni a delle decisioni che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Stiamo parlando infatti di Valentino Rossi, con il 9 volte campione del mondo che a Valencia nel 2021 ha deciso definitivamente di lasciare il mondo delle due ruote, considerandosi ormai inadatto per certi ruoli.

Sono state davvero meravigliose le testimonianze d’affetto nei suoi confronti in questo anno, infatti ogni qualvolta ne ha la possibilità non perde mai l’occasione di poter far parlare di sé.

Basta infatti anche una semplice gita in montagna per far scattare un vero e proprio fuggi fuggi generale e soprattutto far rimbalzare sempre di più la notizia del suo approdo in una determinata località.

Per le vacanze di Natale Valentino ha deciso di passare un bel weekend nella splendida località di Madonna di Campiglio, in provincia di Trento, accanto alla sua splendida compagna di vita, ovvero Francesca Sofia Novello.

I due hanno deciso di pubblicare il tutto sui loro profili social network, con il leggendario motociclista che ha deciso di sfruttare anche il suo account di Twitter, con un post che non lascia dubbi sul fatto che si siano ampiamente divertiti.

“Campiglio è sempre una bomba! Un grazie al gruppo “gruppo vacanze MdC” alla skiarea.campiglio e ai Rasanteam”

Non c’erano davvero dubbi sul fatto che Valentino Rossi si sarebbe trovato benissimo nella splendida località trentina, una delle perle assolute di questa meravigliosa zona d’Italia che hanno avuto l’opportunità ancora una volta di avere una straordinaria pubblicità.

Valentino Rossi e la vacanza in Trentino: risate e feste

Come abbiamo potuto evincere dalle fotografie che sono state postate all’interno dei loro profili social notiamo come i due si siano davvero molto divertiti e soprattutto non abbiano passato la vacanza in solitaria.

Sono state in totale quattro le fotografie postate dalla coppia, con Valentino Rossi che mostrava però di avere un grandissimo freddo, tanto è vero che era talmente coperto che non si vedeva nemmeno la bocca.

In tutti gli altri scatti invece erano in compagnia di altri compagni di avventura, probabilmente rappresentanti delle varie categorie citate nel post, dunque anche persone comuni che hanno avuto l’opportunità di passare una straordinaria giornata con un fenomeno dello sport.

Non sappiamo dire con certezza per quanto tempo i due si siano fermati, ma non ci sono davvero dubbi sul fatto che si siano trovati come a casa e dunque la località trentina avrà l’opportunità di ospitare ancora la coppia.

L’unica assente era la piccola Giulietta, probabilmente non ancora pronta per poter vivere una giornata nel freddo gelido delle alte montagne del Trentino, ma in futuro ci sarà sicuramente l’occasione per poterla portare con loro, considerando infatti come sia sempre l’orgoglio di mamma e papà.