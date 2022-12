Dove vive la famiglia di Michael Schumacher? E’ un posto favoloso (FOTO)

Michael Schumacher è tristemente fermo in un letto dopo il terribile incidente sulle nevi di Meribel. Ecco dove vive la sua famiglia oggi.

La carriera di Michael Schumacher è stata esaltante, fatta di successi e di imprese leggendarie, che lo hanno eletto tra i migliori piloti della storia della F1. I primi due titoli vinti con la Benetton ci avevano fatto capire di che pasta fosse fatto il tedesco, ma è con la Ferrari che questo campione si è guadagnato i galloni di leggenda dello sport.

Il Kaiser di Kerpen, alla fine del 1995, decise di spostarsi a Maranello, accettando una sfida enorme e lasciando una squadra con la quale avrebbe potuto vincere ancora per anni. Michael voleva qualcosa di più, voleva riportare davanti a tutti un marchio leggendario, che per troppo tempo attendeva la sua riscossa.

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, Michael Schumacher riuscì nella sua impresa l’8 ottobre del 2000, sulla pista di Suzuka, cancellando in un attimo 21 anni di digiuno della Ferrari. Da quel momento in poi, la Scuderia modenese divenne assolutamente invincibile, trionfando a ripetizione sino alla fine del 2004.

Uno dei più grandi rimpianti della carriera del Kaiser di Kerpen resterà sempre il motore esploso in Giappone nel 2006, cosa che pregiudicò la sua lotta al titolo e che favorì la Renault di Fernando Alonso, con il quale se la stava giocando punto su punto. Di quella stagione è entrata nella storia la fantastica rimonta di Interlagos, nel suo ultimo GP con la Ferrari.

Per il tedesco sembrava essere il canto del cigno in F1, ma in realtà tornò in pista nel 2010 con la Mercedes, collezionando soltanto grandi delusioni e solo un podio, un terzo posto a Valencia nel 2012. Il team di Brackley non era ancora al livello dell’era ibrida, ma l’impegno del tedesco fu fondamentale nella preparazione dei successi futuri.

Michael Schumacher, ecco dove si trova la sua casa

La vita di Michael Schumacher è stata segnata esattamente nove anni fa, durante una giornata in montagna sulle nevi di Meribel. L’incidente avvenuto il 29 dicembre del 2013 lo ha costretto ad un letto d’ospedale per diversi mesi, sino all’uscita dal coma avvenuta nel giugno dell’anno seguente.

In seguito, sulle sue condizioni di salute non si è più saputo nulla, ma da quello che è trapelato non può parlare o camminare, ma è costretto a stare a letto ed a comunicare soltanto con gli occhi. La sua casa principale si trova a Gland, un paesino situato sul lago di Ginevra, dove ha fatto realizzare un vero e proprio castello con tutti i comfort necessari.

Ci sono però alcune indiscrezioni che ci parlano di un suo trasferimento, voluto dalla famiglia, su un’altra proprietà, situata sull’isola di Ibiza, in Spagna. Sul luogo dove abitino attualmente ci sono molti dubbi, ma l’ipotesi più accreditata è proprio quest’ultima, ovvero che Michael Schumacher ed i suoi cari vivano proprio ad Ibiza.

La speranza di tutti è che la scienza faccia dei passi in avanti miracolosi e che si trovi un modo per riportare il Kaiser di Kerpen allo splendore di un tempo, con i tifosi che non hanno alcuna intenzione di perdere la speranza. Il tedesco, ormai 54enne, non merita una fine così ingloriosa, e tutti si augurano che raggiunga la sua vittoria più importante.