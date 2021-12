Hyundai Ioniq 5, prime impressioni sul nuovo modello elettrico

La nuova Hyundai Ioniq 5 è ormai realtà e vedremo quale filosofia l’azienda coreana ha voluto introdurre con questo nuovo modello

La Hyundai Ioniq 5 ha tutte le carte in regola per essere un vero game changer. Ha più di 480 km di autonomia, può raggiungere una carica all’80% in 18 minuti, va da zero a 100 km/h in meno di 5 secondi, ha un’assistenza alla guida avanzata con apprendimento automatico, ha un design impressionante (e forse esasperante), offre connettività a livello di auto di lusso ed è accessibile al mercato di massa. Da quando i veicoli elettrici sono tutte queste cose? Da questa settimana, a quanto pare.

Date le sue impressionanti specifiche e lo stile che attira a dir poco l’attenzione, eravamo preoccupati che la Ioniq 5 potesse essere un po’ troppo costosa per la maggior parte delle persone, ma tutto è cambiato dopo aver visto il prezzo; circa 35.000 euro.

Prima di tutto, la Ioniq 5 non è la Ioniq di nuova generazione. Non esattamente, comunque. La Hyundai Ioniq ha debuttato nel 2016, ed è stata significativa perché è stato il primo veicolo a essere disponibile in tre varianti elettrificate: ibrido convenzionale, ibrido plug-in e batteria elettrica. Ma Hyundai ha abbandonato la variante elettrica dalla sua lineup 2022 per accogliere la creazione di un sub-brand Ioniq dedicato. E la Ioniq 5 è il primo modello di questo nuovo gruppo elettrico autonomo.

Altri due veicoli elettrici arriveranno entro il 2024 e tutti i modelli Ioniq avranno un nome numerico. I numeri pari indicano le berline, mentre quelli dispari saranno riservati ai veicoli utilitari. Quindi, la Ioniq 5 è un crossover. Ciò che seguirà in breve tempo è la Ioniq 6 berlina e la Ioniq 7 grande SUV.

Più che un cambio di nome, Ioniq rappresenta il piano di Hyundai per introdurre quasi due dozzine di veicoli elettrici a batteria e raggiungere 1 milione di vendite globali in questo segmento entro il 2025. E tutto inizia con una nuova architettura specifica elettrica, che Hyundai ha soprannominato Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Il nome è privo di fronzoli perché Hyundai non sta affatto scherzando.

