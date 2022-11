Una BMW degli anni Novanta è devastata: poco dopo cambia tutto

Una vecchia BMW era stata abbandonata senza mai essere lavata per tanti anni, ma grazie ad un pronto intervento è tornata come nuova.

Come si può ridurre un’automobile ad uno stato di degrado assoluto? Il proprietario della BMW 328i di cui vi parleremo oggi, in un modo o nell’altro, ci è riuscito, ma per fortuna esistono dei veri esperti di questo settore che sono pronti a risolvere qualsiasi inconveniente, sino a recuperare ad una situazione che sembrava ormai compromessa.

L’automobile in questione risale al 1998, e, dunque, stiamo parlando della terza generazione della Serie 3 della casa di Monaco di Baviera, una delle vetture più iconiche del marchio tedesco, di cui sono state realizzate ben sette versioni. Quella prodotta dal 1990 al 2000 era nata con il nome di progetto E36, e va detto che ha scritto la storia anche nel mondo delle competizioni.

Indimenticabile, infatti, la M3 GTR che vinse di tutto e di più nel mondo delle gare endurance, basata proprio sulla Serie 3 di quel periodo. La BMW ha sempre garantito una grande qualità ai propri clienti, ma non proprio tutti sono riusciti ad essere “grati” nel modo miglior al costruttore teutonico.

La E36 fu presentata al grande pubblico nel 1990, e fu un progetto che diede subito l’impressione di avere una marcia in più rispetto alla precedente generazione. I gruppi ottici anteriori vennero totalmente rivisti, inglobando, per la prima volta, anche gli indicatori di direzione.

Per quanto riguarda gli interni, ne venne curata molto di più la qualità in termini di materiali utilizzati, così come il comfort messo a disposizione del conducente e dei suoi ospiti. Nelle prossime righe, vedremo come il grande lavoro di alcuni professionisti è stato in grado di ribaltare una situazione che sembrava compromessa, riportando la splendida 328i ad uno stato simile al momento in cui uscì dalla fabbrica per la prima volta.

BMW, la 328i viene riportata in vita dal car wash

Una BMW 328i del 1998 è stata lavorata alla perfezione dai ragazzi del canale YouTube “Stauffer Garage“, che si sono ritrovati davanti ai loro occhi una situazione apparentemente disperata. La vettura presentava degli interni distrutti dall’usura e dalla sporcizia, come potrete ben apprezzare sin dai primi minuti del video postato in basso.

Davanti ai sedili posteriori c’erano residui di plastica incredibilmente ingombranti, ed il lavoro degli esperti è iniziato proprio dagli interni. Le pelli dei sedili erano lacerate dalla sporcizia, ed anche in quel caso sono stati utilizzati dei prodotti specifici per recuperare e salvare il salvabile.

Dopo un lungo lavoro basato sull’utilizzo dell’aspirapolvere si è passati alla vera e propria riparazione delle parti danneggiate, per poi occuparsi anche della carrozzeria e del car wash effettivo. Questa BMW appariva davvero un pezzo da gettare in una pressa, ma in poche ore è cambiato tutto.

Come sempre, cerchiamo di non anticiparvi tutto e vi invitiamo a seguire il lavoro dei ragazzi direttamente dalle immagini che troverete qui sotto. Per fortuna, la 328i è tornata ai fasti di un tempo grazie al loro lavoro, e senza esperti di questo livello ci sarebbero davvero troppo vetture che finirebbero al macello per colpa della poca attenzione dei proprietari. Buona visione.