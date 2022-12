Una Fiat Punto SUV? Esiste per davvero, ecco com’è (VIDEO)

La Fiat potrebbe proporre in Italia un SUV che ha fatto faville dall’altra parte del mondo. L’auto arricchirebbe un listino rimasto orfano della Sedici.

La Fiat è pronta ad avere un ruolo di primo piano anche nel mercato dei SUV. Si tratta di un segmento chiave dell’industria dell’Automotive, sempre più alla moda. La fusione tra FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e PSA (Peugeot Société Anonyme) ha generato il quarto costruttore di automobili al mondo. Il Gruppo Stellantis ha scelto di addentrarsi nella nuova frontiere green, lanciando la sfida ai più grandi produttori al mondo di auto alla spina. Del resto le possibilità economiche non mancano, potendo fare leva su un fatturato di 180 miliardi di euro e oltre 400.000 dipendenti.

Dal 2014 al 2018 la Fiat ha prodotto in India una vettura rialzata interessantissima. La casa del Lingotto ha puntato con decisione sul mercato indiano, presentando all’Auto Expo 2014 di Nuova Delhi l’Avventura. L’auto era una versione SUV della Grande Punto, ma con dettagli di assoluto valore. L’estetica della vettura, come apprezzerete nel video in basso, era un punto di forza. Slanciata, versatile e robusta il SUV urbano basato sulla Punto è stato pensato per accrescere le vendite in India. La scelta ha aperto la strada, nel mercato emergente di riferimento, all’inserimento anche delle Jeep Cherokee e Wrangler. La Fiat Avventura avrebbe rappresentato un giusto compromesso fuoristradistico anche dalle nostre latitudini.

Alcuni elementi hanno riportato alla mente anche le soluzioni della Panda Cross. La base dell’Avventura è quella della Grande Punto, ma la vettura è stata rivestita da rinforzi per affrontare terreni accidentati. Il look aggressivo, nonostante le line bombate, ha il suo perchè. I fari posteriori sono ereditati dalla Punto Evo/2012, lo stesso vale per gli interni, ma sono numerose le modifiche. I materiali e la strumentazione sono differenti per garantire un design più in linea con il segmento. Ad attirare l’interesse sono i gruppi ottici anteriori, più a goccia e filanti del modello da cui trae origine la vettura.

Fiat, nuovo SUV all’orizzonte?

La Fiat Sedici, ad esempio, era un SUV di segmento B molto in voga, essendo stata costruita in partnership con la Suzuki. Il modello non era accattivante, sul piano estetico, come l’Avventura, ma rispondeva all’esigenza di versatilità delle città nostrane. Il nome del modello derivava, per l’appunto, dal “4×4”, potendo viaggiare alla grande anche sui terreni in montagna. La Sedici fu utilizzata promozionalmente come vettura ufficiale dei XX Giochi olimpici invernali. Oggi il listino propone la 500X, ma si sente la mancanza di un classico SUV all’italiana.

La vettura progettata da Giugiaro aveva lo schema MacPherson, mentre al retrotreno fu scelto uno schema a ruote interconnesse con ponte torcente e barra stabilizzatrice sia per le versioni a trazione anteriore che a trazione integrale. L’Avventura, in India, è stata accolta con entusiasmo. Il posteriore della vettura è caratterizzato da un porta ruota di scorta estraibile a scocca rigida. Una soluzione molto off-road che ha donato anche un certo slancio alla vettura. Il SUV, inoltre, fu lanciata nelle prime fasi solo con il motore 1.3 Multijet 16V diesel da 93 cavalli. Nel 2015 arrivò la motorizzazione benzina 1.4 T-Jet da 140 cavalli. Telaio e sospensioni sono state ereditate dalla Punto indiana, ma con una altezza da terra di 205 millimetri.

Nello stabilimento di Chennai, Pune, l’Avventura fu costruita, mettendosi in concorrenza con una grande quantità di vetture dello stesso genere. Le principali competitor in India, all’epoca, erano la Volkswagen Polo Cross e la Toyota Etios Cross che in India. Fu fatta anche una versione Abarth dell’Avventura con un 1.4 T-Jet 16 valvole turbo da 140 cavalli e 212 Nm di coppia massima, conservando i 205 millimetri d’altezza da terra.

Stellantis, considerata anche la pesante assenza della Panda 4×4, potrebbe presentare un nuovo SUV, approfittando della sinergia dei suoi tanti marchi. Da una parte c’è l’esigenza di seguire il filone dei motori ibridi ed elettrici, ma serviranno anche crossover e SUV convincenti. La Fiat ha iniziato ad elettrificare la piccola 500, ma in Italia le EV stentano a decollare per svariati motivi. Fiat, in arrivo una nuova 124 Cabriolet? Ecco come sarà (VIDEO).

I rumor parlano da mesi di un possibile nuovo SUV che arricchisca la gamma. PSA ha lanciato sul mercato i modelli Peugeot 2008 e Opel Mokka, mandando un primo chiaro messaggio. La Fiat potrebbe anche costruire sul medesimo pianale il futuro SUV. In altri mercati, come quello Sud Americano, la casa italiana ha un ruolo di primo piano nel settore a ruote alte. Date una occhiata anche alla Pulse, in versione Abarth commercializzata in Brasile. A livello europeo la casa torinese è rimasta a guardare, in un segmento dove si possono fare ottimi affari. Cliccate sul video in basso del canale YouTube Motor Addict per dare una occhiata alle forme dell’Avventura. Gli appassionati della Fiat dovranno aspettare ancora un po’ di tempo per vedere la sorella minore dei SUV della Jeep e Alfa Romeo.