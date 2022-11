Fiat, in arrivo una nuova 124 Cabriolet? Ecco che forme avrà (VIDEO)

La Fiat potrebbe pensare ad una gamma del tutto nuova in chiave futura, ed una 124 Cabriolet sarebbe il top in questo senso. Ecco le forme.

C’è voglia di futuro in casa Fiat, con una gamma che sta andando a rimpolparsi sempre di più in questi ultimi anni. La casa torinese sta accelerando e non poco il proprio lavoro in tema di elettrico, dal momento che la concorrenza sta spingendo forte su questa tematica, la quale rappresenta il futuro.

Dopo i primi modelli mild/hybrid ed elettrici rilasciati in questi anni oltre alle versioni tradizionali, il marchio italiano sta per fare il grande passo, tramite la presentazione della nuova Panda che arriverà nel 2023. Questa vettura è uno dei simboli di tale costruttore, l’utilitaria per eccellenza ed una delle auto più vendute nel nostro paese, ma non solo.

Avete immaginato la Panda all’interno della vostra mente? Bene, ora potete anche dimenticarvela, dal momento che quella che arriverà il prossimo anno sarà una novità assoluta, che nulla avrà a che vedere con il vecchio modello, trasformandosi in un Mini Suv ed andando incontro alle nuove esigenze di mercato.

In casa Fiat, tuttavia, le novità non sono finite qua, e ci pensa anche ad ulteriori aggiustamenti per i prossimi anni. Tra i grandi ritorni potrebbe esserci anche quello della 124 Cabriolet, un modello che manca molto agli appassionati e che regalerebbe di nuovo una sportiva a questo marchio.

Nelle prossime righe, anche grazie all’aiuto di un render, cercheremo di capire le forme che tale modello potrebbe assumere nel prossimo futuro, con la certezza che non deluderà affatto gli appassionati. Con ogni probabilità, anche questo modello farà leva sull’elettrico, anche se sui motori non ci sono certezze per il momento.

Fiat, ecco come potrebbe essere la 124 scoperta

Una nuova Fiat 124 Spider sarebbe un vero e proprio goal per i produttori, dal momento che un modello del genere ha sempre fatto gola agli affezionati del marchio torinese. Va detto che, almeno per ora, quest’auto è soltanto frutto di alcune indiscrezioni trapelate che hanno dato la possibilità di creare diversi render, ma di ufficiale non c’è nulla.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potrete farvi un’idea di quali forme potrebbe assumere tale gioiello, che si preannuncia come uno dei più attesi di questo decennio. Come dicevamo in precedenza, gran parte del suo successo passerà dalla motorizzazione, che quasi al 100% sarà elettrica.

Negli ultimi anni infatti, la Fiat ha puntato molto sul mild/hybrid, crescendo moltissimo sul fronte della conoscenza di queste tecnologie. Sino a poco tempo fa, la casa italiana non aveva neanche un modello ibrido nella sua gamma, ma grazie alla gestione di Stellantis sta cambiando tutto alla velocità della luce.

Non siamo sicuri che per gli appassionati tutto ciò possa piacere, ma è chiaro che il futuro sta andando in quella direzione. Come sempre, non intendiamo svelarvi tutto e preferiamo lasciarvi direttamente a queste immagini, che nascondono un modello che potrebbe fare la storia. La casa italiana è pronta per tornare ad emozionare con una splendida Cabriolet, e siamo in attesa di scoprire cosa avverrà in futuro.