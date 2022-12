Dovizioso, nuova avventura per lui: arriva l’annuncio ufficiale

Dovizioso ha annunciato il suo nuovo progetto: l’ex pilota MotoGP è entusiasta per la prossima avventura.

La carriera di Andrea Dovizioso in MotoGP non è terminata come lui si aspettava, non ci sono dubbi. Ma ormai il forlivese ha voltato pagina e guarda avanti.

Certamente sperava che il ritorno in Yamaha gli portasse qualche soddisfazione, invece sono arrivate solo delusioni. La situazione era così negativa da averlo spinto a ritirarsi in anticipo, nonostante un contratto in scadenza a fine anno. A Misano Adriatico ha disputato la sua ultima gara nella top class del Motomondiale.

Non c’era posto migliore per chiudere tale esperienza e pensare al futuro. L’ipotesi Superbike non gli è mai interessata, ha sempre detto che si sarebbe dedicato al motocross dopo il ritiro dalla MotoGP. Lo aveva già fatto nel 2021 quando aveva pianificato un anno lontano dal Motomondiale dopo l’addio alla Ducati. Successivamente la Yamaha lo ha chiamato e la situazione è cambiata.

Andrea Dovizioso ufficializza un nuovo progetto

Dovizioso tramite il suo sito ufficiale ha annunciato che la sua società gestirà la pista Monte Coralli di Faenza. La RPM si è aggiudicata il bando per gestire per vent’anni il tracciato, che prenderà il nome di 04 Park – Monte Coralli di Faenza.

L’impianto sarà oggetto di interventi di rinnovamento grazie anche ai fondi messi a disposizione dal PNRR “Sport e Inclusione – Cluster3”. L’intervento della Federazione Motociclistica Italiana è stato importante affinché venisse scelto di finanziare il progetto del Comune di Faenza. Il noto crossodromo in passato ha ospitato molte prove del Mondiale Cross e c’era voglia di rilanciarlo.

È previsto un vasto lavoro di ampliamento delle strutture sportive e dei servizi di ospitalità connessi. Inoltre, verrà realizzata una nuova pista con elevati standard di qualità per piloti di qualsiasi livello. Presso lo 04 Park sorgerà il futuro Centro Tecnico Federale FMI dedicato al fuoristrada. L’obiettivo è creare un’area polifunzionale per offrire servizi alla comunità non solo sportiva. I lavori partiranno a inizio 2023.

Per Dovizioso si tratta del coronamento di un sogno ed è molto felice del nuovo progetto in cui è coinvolto: “Questo è un sogno che ho da anni. Vogliamo realizzare dei progetti importanti, vorrei diventasse un luogo in cui appassionati – e non solo – di offroad si possano incontrare, interagire e condividere esperienze, divertendosi. Organizzeremo eventi e gare. Ci si potrà venire per girare o semplicemente per passare una giornata diversa in un ambiente fatto di e con passione“.

L’ex pilota MotoGP aveva già preannunciato settimane addietro di avere in cantiere qualcosa di importante riguardante il motocross. Adesso è venuto tutto alla luce e per lui si tratta di una bella soddisfazione, anche se c’è del lavoro da fare per migliorare pista e strutture.