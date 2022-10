Dovizioso cambia vita: salti acrobatici pazzeschi (VIDEO)

Andrea Dovizioso è stato un grande della MotoGP, ma adesso ha deciso di cambiare vita dedicandosi a un’altra attività a due ruote.

Gli italiani sono sempre stati davvero molto appassionati delle motociclismo, con il nuovo millennio che ha dato l’opportunità a tantissimi grandi piloti di dimostrare il proprio talento, con Andrea Dovizioso che è stato uno di quelli che si è messo maggiormente in mostra, ma ora ha deciso di cambiare vita.

Un pilota come Andrea Dovizioso probabilmente avrebbe avuto l’opportunità di racimolare molto di più dalla propria carriera, perché essere stato in grado di vincere solamente un Mondiale della 125 nel 2004 è davvero troppo poco.

Stiamo infatti parlando di uno di quei campioni che è cresciuto all’interno della generazione d’oro del nuovo millennio, con tantissimi fenomeni che lo hanno oscurato, ma non gli hanno impedito di lottare al vertice.

Riuscito un grande maestria a vincere con la sua Honda la 125 del 2004, un anno che fu davvero sensazionale per il motociclismo mondiale, dato che nella terza categoria del motociclismo c’erano anche Jorge Lorenzo e Casey Stoner.

Dunque tutto faceva davvero ben sperare per la carriera di Dovizioso, con la 250 che lo ha sempre visto salire sul podio, ma mai sul gradino più alto, con la MotoGP che ha avuto lo stesso problema.

Se mentre era stato in grado di disputare grandi stagioni sempre con la sua Honda, con il primo podio in MotoGP ci arrivo nel 2011 con il terzo posto in classifica finale, ma fu con la Ducati che andò davvero vicinissimo ai titoli.

Per ben tre anni consecutivi, ovvero dal 2017 al 2019, ci fu il grandissime sogno di poter vedere un italiano trionfare in sella alla Ducati, ma fu sempre il mostro di Marc Marquez a togliergli la gioia definitiva.

Insomma per vent’anni ha davvero provato in tutti i modi a raggiungere questo grande sogno, con la bandiera bianca che è stata definitivamente alzata in questa stagione dopo una serie di risultati deludenti con la SIC Racing.

Non ha voluto però portare a termine il suo Mondiale, infatti dopo la prestazione a Misano ha deciso di dedicarsi unicamente alla vita privata, dunque di recente lo abbiamo visto in tutt’altro aveste.

Le due ruote sono sempre parte integrante del suo essere, ma questa volta ha deciso di cambiare tipologia di sport, infatti lo abbiamo potuto ammirare alla guida di una motocicletta da cross all’interno del circuito di Fermignano.

In questo paese c’è davvero l’opportunità di poter vedere la crema della creme delle motociclismo mondiale, infatti solo pochi giorni fa anche Valentino Rossi si era dedicato a questo cambio di programmi inatteso.

Dunque Fermignano ha potuto assistere all’interno del proprio circuito alla presenza di un sei volte campione del mondo e di un tre volte vice campione del mondo per quanto riguarda la MotoGP, dunque davvero c’è la opportunità in questo piccolo paesino delle marche di poter assistere a una serie di grandi e straordinari campioni.

Dovizioso riparte dal Motocross: Fermignano in fermento

Alla fine Andrea Dovizioso ha deciso di chiudere definitivamente la propria carriera a Misano, perché alla fine è proprio questo il circuito dove nascono i grandi piloti delle due ruote.

Nonostante non sia mai riuscito ad arrivare alla vittoria definitiva Dovizioso deve assolutamente essere considerato uno dei più grandi della sua generazione, con il passaggio al motocross che potrebbe fare bene a tutto il movimento.

Ricordiamo inoltre come l’addio di Tony Cairoli ha tolto moltissimo interesse attorno a questa disciplina, dunque riuscire a riportare un nome di primissimo livello in questa federazione sarebbe di grande auspicio.

Non sappiamo dire con certezza con quale vettura possa ritornare in auge Andrea Dovizioso, anche se non è da escludere che il fenomeno siciliano possa in qualche modo cercare di corteggiarlo.

Ricordami infatti come Cairoli sia passato dall’essere il più grande campione della storia della motocross a diventare il team manager della KTM, un vero e proprio nome dominante della realtà del cross.

Insomma l’opportunità di poter crescere e perfezionare sempre di più il proprio stile nel mondo del Motocross permetterebbe a Dovizioso di poter continuare ancora una volta la sua carriera nelle due ruote.

Magari potrebbe essere stata solamente una giornata diversa dal solito, con il richiamo del motore delle due ruote che si fa sempre troppo imponente e incessante.

In questo momento Dovizioso ha 36 anni, ne compirà 37 a marzo del 2023, ma dopo una vita intera passata in MotoGP, sarebbe davvero un peccato non provare un’esperienza in un’altra categoria, che possa essere in motocross o la Superbike, ma con tutta probabilità l’avventura del grandissimo campione romagnolo con una motocicletta è ancora ben lontano dal finire, ma intanto a Fermignano si godono le sue straordinarie impennate.