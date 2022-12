Fiat, arriva la Landtrek nel 2023? Ecco le sue possibili forme (VIDEO)

La Fiat sta studiando il debutto di un nuovo pick-up, che potrebbe chiamarsi Landtrek. Ecco quali forme potrebbe assumere in futuro.

In Fiat c’è tanta voglia di svecchiare la gamma, ed al vaglio dei vertici ci sono tanti nuovi modelli, da produrre non soltanto sul mercato europeo ma guardando anche al resto del mondo. In questi giorni, vi abbiamo parlato del futuro arrivo della Nuova 600, che assieme alla nuova Panda arriverà nel 2023 e dovrebbe garantire alla casa torinese il ritorno nel Segmento B.

Questa è una mossa di marketing e di mercato non da poco da parte del gruppo Stellantis, che crede fortemente nel marchio di Torino in chiave futura. La Fiat ha fatto parlare molto di sé per l’uscita della 500 Abarth elettrica, la quale non ha incontrato un grande gradimento da parte degli appassionati.

I costruttori italiani sono in ritardo rispetto al resto dell’Europa sul fronte delle nuove tecnologie, e la casa piemontese è quella che sta spingendo maggiormente per accelerare il passaggio alla mobilità sostenibile. Il futuro è dietro l’angolo, e tra circa 12 anni entrerà in vigore lo stop ai motori termici, anche se da Bruxelles sembra ci siano dei ripensamenti in tal senso, tirando in ballo una possibile deroga per i bio-carburanti ed i plug-in ibridi.

Il gruppo Stellantis, stando a quanto dichiarato dai grandi capi nel corso dell’ultimo anno, ha l’obiettivo di produrre soltanto vetture full electric a partire dal 2027, e dalla casa di Torino non dovrebbero più fuoriuscire motori a combustione dopo il 2024. Se ce la faranno o meno, ce lo dirà soltanto il tempo, ma è ovvio che la sfida davanti è molto tirata.

Riconvertire tutta una gamma da motori termici ad elettrici non è facile, soprattutto visti i dati degli ultimi mesi. Il mercato delle auto “alla spina”, almeno in Italia, ha fatto segnare un netto crollo, soprattutto per via degli altissimi costi all’acquisto. A ciò va aggiunta anche la crisi energetica, che non consente grandi risparmi rispetto ai diesel o ai benzina quando si procede a fare il “pieno”. A Torino, nel frattempo, si pensa ad un nuovo pick-up, ed ora ne andremo a parlare con precisione in attesa di notizie ufficiali.

Fiat, ecco le possibili forme del pick-up Landtrek

Di un nuovo pick-up da parte della Fiat si parla già dal 2021, ma negli ultimi tempi le indiscrezioni sono aumentate, soprattutto attorno al mese di settembre. Il nome? Sarà lo stesso dei cugini della Peugeot, anche loro facenti parte del gruppo Stellantis, con la holding multinazionale olandese che pensa di far coesistere i due modelli per entrambi i marchi, anche se non è chiaro se la casa torinese manterrà lo stesso nome o se ne adotterà uno differente, ipotesi, quest’ultima, più accreditata.

La Landtrek di Peugeot è stata immessa sul mercato nel 2020, ed in futuro verrà messa in vendita soltanto nella versione top di gamma e con il cambio automatico, rimuovendo quella con trasmissione manuale. Il pick-up Fiat dovrebbe avere un sistema keyless, cerchi da 18 pollici, barre presenti sul tetto, ed anche dei nuovissimi fari a LED, per migliorare il discorso visibilità, che sulle auto alte può essere un problema. Ovviamente, non mancheranno i sensori per agevolare le manovre di parcheggio, che saranno presenti sia sull’anteriore che al posteriore.

In termini di misure, esse potrebbero essere uguali a quelli della Peugeot Landtrek, lunga 5 metri e 33 centimetri, larga 1,93, alta 1,87 e con un passo di 3,18 metri. Per quanto riguarda il motore, si dovrebbe abbandonare la versione diesel presente sull’auto del Leone, ovvero il 2.0 turbodiesel BlueHDI, uno dei marchi di fabbrica del marchio francese.

Per il momento, non si sa se e quando verranno utilizzate delle versioni ibride o elettriche, visto che questo modello dovrebbe puntare molto sul mercato sudamericano, dove non sono previste restrizioni per motori termici, al contrario di quanto accadrà in Europa. Attorno a questo pick-up c’è grande curiosità, e non potrebbe essere altrimenti visto che la casa italiana non ne produce da diverso tempo.

Per il momento, non ci sono ovviamente foto ufficiali, e dobbiamo accontentarci di un render molto interessante che è stato caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, che come sempre risulta essere molto attento alle dinamiche del mercato dell’automobile, presentando anticipazioni e render con largo anticipo.

Probabilmente, come detto, non vedremo mai la Landtrek sul mercato europeo, ma nulla è ancora sicuro. L’ipotesi più accreditata è che Stellantis decida di puntare sia sul modello della casa italiana che su quello della Peugeot, senza eliminare quest’ultimo dalla produzione. Per il momento, godiamoci queste foto immaginarie, in attesa di avere delle notizie più precise riguardo a questo modello.