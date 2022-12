Valentino Rossi, nuovo evento per lui: ecco cosa dovranno fare i fan

La carriera di Valentino Rossi verrà celebrata grazie ad una mostra fotografica in questo periodo. Ecco tutte le info utili sull’evento.

Un personaggio come Valentino Rossi è destinato a restare per sempre nel cuore degli appassionati, e neanche il suo ritiro potrà cambiare questa dinamica. Il pilota di Tavullia ha detto basta con la MotoGP lo scorso anno, precisamente il 14 novembre del 2021 sul tracciato di Valencia, lo stesso posto che ha regalato il titolo mondiale a Pecco Bagnaia poco più di un mese fa.

Il “Dottore” è ora totalmente concentrato sulle auto, ed è prossimo ad un’esperienza del tutto nuova. Nel 2023, dopo un anno intero che lo ha visto correre con l’Audi R8 LMS del team WRT, sarà al volante della BMW M4 GT3, visto che la squadra di Vincent Vosse ha deciso di abbandonare le vetture della casa di Ingolstadt per passare a quelle bavaresi.

La prima gara in cui lo potremmo vedere protagonista dovrebbe essere la 12 ore di Bathrust, in programma per il 5 di febbraio sull’insidioso tracciato di Mount Panorama, in Australia. Si tratta della tappa che, una settimana dopo la 24 ore di Daytona, apre la stagione delle gare endurance, e che ogni anno richiama tantissimi piloti di alto livello nel mondo delle Gran Turismo.

Pur essendo migliorato molto nella seconda parte di stagione, Valentino Rossi ha ancora molto da imparare, ma nella fase finale dello scorso campionato ha almeno limitato gli errori. Le prime tappe erano state complesse, ma man mano il “Dottore” sta entrando in sintonia con la categoria, la gestione delle fasi di traffico ed il rapporto con una macchina molto pesante.

Il cambiamento di vettura per il 2023 potrebbe non agevolarlo molto da questo punto di vista, dal momento che sarà costretto a trovare dei riferimenti del tutto nuovi. La M4 GT3 è una vettura molto interessante, che lo scorso anno ha vinto il DTM con Sheldon van Der Linde, e che anche nell’IMSA americano ha ottenuto subito dei grandi risultati. Il prossimo anno ci dimostrerà il suo valore anche in Europa e nelle gare endurance.

Valentino Rossi, tutte le info sulla mostra di Mondaino

Una mostra fotografica dedicata a Valentino Rossi è in corso a Mondaino, paesino di poco più di mille abitanti situato nella Provincia di Rimini. L’evento è a cura di Mirco Lizzari, denominato “Il Giallo in Mostra“, è costituito da 46 scatti che raccontano la carriera del nove volte campione del mondo del Motomondiale, che con la sua guida e la sua personalità ha reso famosa la MotoGP in tutto il mondo.

La scelta di 46 foto non è ovviamente casuale, ma è un chiaro richiamo al numero che lo ha sempre contraddistinto. La mostra è promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme APS con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Una delle caratteristiche dell’evento è che si tratta di una mostra “in movimento”, ovvero che non è fissa ma che si sposta tra le varie zone del piccolo comune.

In questi giorni, è possibile vedere gli scatti alla Sala degli Archi della Rocca Malatestiana a Mondaino. La mostra è stata inaugurata mercoledì 14 dicembre, pochissimi giorni fa, e resterà visitabile sino giovedì 19 gennaio 2023. Importante sottolineare che sarà chiusa soltanto in due date, il 25 dicembre ed il primo di gennaio, ma per il resto sarà sempre accessibile, sia nei giorni festivi che in quelli feriali.

Lizzari ha seguito praticamente tutta la carriera di Valentino Rossi in MotoGP, essendo un fotografo accreditato con pass FIM sin dal 2002, prima stagione nella quale la top class del Motomondiale aveva assunto tale denominazione. Il “Dottore” ha forgiato la propria leggenda proprio a partire da quegli anni, e nelle foto sono presenti tutte le sue imprese più leggendarie, ma anche i momenti più difficili.

Nonostante il ritiro dello scorso anno, il “Dottore” resta un personaggio in grado di smuovere le folle e di esaltare i tifosi, cosa che ha fatto anche in questo 2022 nel quale ha corso nel Fanatec GT World Challenge. C’è chi ancora sogna un suo ritorno nelle due ruote, ma sappiamo benissimo che la sua carriera è ormai concentrata sulle auto, nelle quali vuole accumulare esperienza e voglia di far bene.

Il nove volte campione è atteso ora ad un 2023 ricco di avventura, e sarà molto interessante seguire anche la questione che vede protagonisti la sua squadra e la Ducati, con voci sempre più insistenti che lo vedono prossimo ad un accordo con la Yamaha. Nei prossimi mesi ne sapremo di più, ma nel frattempo correte a godervi questi splendidi scatti, avete ancora una trentina di giorni per farlo.