MotoGP, Paolo Beltramo loda Valentino Rossi: che investitura

Paolo Beltramo ha parlato, nel corso di una lunga intervista, dell’Academy di Valentino Rossi. Ecco le parole del giornalista di MotoGP.

Il titolo mondiale della MotoGP vinto da Pecco Bagnaia è stato il trionfo di moltissimi appassionati, ma anche di chi ha lavorato a stretto contatto con lui sin dai primissimi anni di carriera. Il rider torinese, dopo una lunga si rincorsa a Fabio Quartararo, si è portato a casa l’alloro iridato, riportando al top la Ducati a 15 anni di distanza dal primo ed unico successo che era arrivato grazie a Casey Stoner.

Enorme la gioia di Valentino Rossi, che ha professionalmente cresciuto Bagnaia grazie alla sua VR46 Academy, con la quale si cerca di dare una mano ai piloti italiani. Negli ultimi tempi, il modo di fare di questa “scuola” è leggermente cambiato, decidendo di aprire un vero e proprio team in MotoGP e puntando meno sulle categorie minori.

C’è da dire che le soddisfazioni non sono mancate, con Marco Bezzecchi che è stato eletto rookie dell’anno, con una splendida pole position ottenuta in Thailandia ed un secondo posto maturato in Olanda, il suo primo podio in top class. Al suo fianco c’è Luca Marini, il fratellino di Valentino Rossi, che ha convinto in misura minore, ma che sembra avere le carte in regola per crescere nel 2023.

MotoGP, arrivano i complimenti di Beltramo all’Academy

Il titolo vinto da Pecco Bagnaia in MotoGP è il frutto di un lunghissimo percorso di crescita, che alla fine ha raggiunto il suo scopo. Il rider torinese è diventato il primo campione del mondo italiano dopo 13 anni dal 2009, anno dell’ultimo trionfo iridato firmato da Valentino Rossi con la Ducati.

Oggi vi proporremo alcune parole del grande Paolo Beltramo, storico inviato della Mediaset per il Motomondiale, che oggi continua a godersi le gare dando sempre un parere molto costruttivo ed interessante. In questi giorni, il giornalista ha rilasciato un’intervista a “Talk GP“, il podcast di Fabio Fagnani dove sono stati raccontati tanti aneddoti interessanti, anche riguardo ai nostri piloti ed alla stagione appena conclusa.

Parlando del titolo mondiale vinto da Pecco Bagnaia, Beltramo ha lodato il nuovo campione del mondo della MotoGP per la sua rimonta, ma anche la VR46 Academy per il gran supporto che regala ai piloti italiani: “Da metà stagione in poi Bagnaia è diventato un martello pur continuando a fare qualche errore. In seguito, ha fatto un passo decisivo vincendo anche senza partire davanti a tutti, come si è visto in Malesia“.

“Lui è maturato molto, ha acquisito esperienza e consapevolezza, oltre che tranquillità. La sua è stata una rimonta pazzesca su Quartararo, è una bella impresa, direi che non si può che essere felici di avere questo pilota in casa. Bagnaia, come tanti altri piloti in Italia, fa parte della VR46 Academy, costruita da Valentino Rossi per aiutare i talenti italiani, non tutti, ma tanti. La sua è la struttura più seria, più grande e più professionale che ci possa essere. Da questa scuola vengono anche Bezzecchi, Morbidelli, Vietti, ci sono passati in tanti“.