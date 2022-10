“Ruba” la Toyota Corolla alla nonna: quello che accade è assurdo (VIDEO)

La Toyota Corolla è un’auto molto apprezzata e che ha un ottimo mercato in Europa ed in America. Lei è la protagonista di una storia folle.

Quante volte vi sarà capitato, durante la vostra vita, di fare uno scherzo ad un vostro parente? Vi assicuriamo che quello che vi stiamo per raccontare ha davvero del clamoroso, dal momento che i protagonisti della vicenda sono un ragazzo e la Toyota Corolla appartenente a sua nonna, che probabilmente la utilizza spesso per svolgere le sue mansioni quotidiane.

Tuttavia, si tratta di uno scherzo a fin di bene, parafrasando il noto detto sulle bugie. La vettura viene infatti “rubata” da suo nipote, ma la volontà di tutto ciò è fare un bel regalo a sua nonna, per renderla felice dopo un grosso spavento, dal momento che i furti di auto sono in costante aumento in questi ultimi anni.

Come detto, la vettura in questione è una Toyota Corolla, vettura che sin dalla sua presentazione, avvenuta nel 1966, ha sempre fatto registrare dei numeri eccellenti sul fronte delle vendite. La versione protagonista della vicenda è l’ultima che è stata immessa sul mercato, vale a dire quella del 2019.

Il nome del progetto è Corolla E210, ed ha sostituito, sul mercato europeo, la Auris. Le versioni prodotte sono la berlina tre volumi e la station wagon, ed è disponibile in due varianti ibride, tecnologia sulla quale la casa giapponese ha sempre puntato, preferendola all’elettrico come già ribadito, in diverse occasioni, dai grandi capi.

La motorizzazione è divisa in due: una versione conta su un propulsore 1,8 litri da 90 cavalli, che aumentano sino a 122 grazie alla spinta della parte elettrica. L’altro, di 2,0 litri, spinge sino a 153 cavalli, che aumentano a 184 per via dello stesso discorso fatto in precedenza, grazie anche a delle batterie agli ioni di litio ben più prestazionali.

Della Corolla targata 2019 ne esiste anche un’edizione speciale, realizzata dal Gazoo Racing, vale a dire la divisione corse della casa giapponese, che in questi ultimi anni ha dominato la 24 ore di Le Mans ed il FIA WEC, prima con la TS050 Hybrid in classe LMP1 ed in seguito con la GR010 Hypercar, la nuova categoria dove il prossimo anno dovrà sfidare anche Ferrari e Porsche oltre alla già presente Peugeot.

La Corolla versione racing presenta un pacchetto aerodinamico impressionante, con minigonne sia all’anteriore che al posteriore utili ad aumentare i livelli di carico. Tuttavia, trattandosi dell’auto della nonna del protagonista, parliamo della versione base della Corolla 2019, comunque una vettura in grado di dire la sua e di far togliere tante soddisfazioni ai conducenti. Ecco la clamorosa storia.

Toyota, la Corolla rubata alla nonna viene pulita

Una Toyota Corolla di proprietà di un’anziana ma ancora attiva signora statunitense è stata “rubata” da suo nipote, ma con una finalità assolutamente positiva: regalare alla sua dolce nonna una bella sorpresa, ovvero quella di fargliera ritrovare pulita dopo un periodo in cui era stata trascurata quasi del tutto, perdendo il fascino originale.

Il tutto è stato immortalato sul canale YouTube “WD Detailing“, dove sono andate in scena le immagini di questo incredibile car wash. Le condizioni della Corolla erano davvero pessime, come si può ben vedere dal video postato in basso. Sia gli interni che gli esterni erano scesi a dei livelli di pulizia molto bassi, con polvere e briciole persino situate nella zona del cambio e del volante, per non parlare di quello che i protagonisti del car wash hanno trovato sotto i sedili.

La Toyota offre ottimi prodotti, ma se c’è un qualcosa in cui difetta è la qualità delle vernici che vengono utilizzate per la carrozzeria, che sono complicate da pulire alla perfezione. Sotto questo aspetto, c’è voluto un grande impegno per poterle riportare alla luce, e maniacale è stato anche il passaggio relativo ai cerchioni ed alle gomme, che in un batter d’occhio sono tornate come nuove.

Erano in pessime condizioni anche i sedili ed i lati interni delle portiere, uno dei punti in cui si annida in misura maggiore lo sporco all’interno delle nostre auto. Dopo un lavoro a dir poco perfetto e maniacale, la Corolla è stata ripristinata, quasi come se fosse appena uscita dalla fabbrica, pronta per essere consegnata al cliente.

Gli ultimi minuti del video che abbiamo postato e che potrete trovare sotto questo paragrafo sono tutti da ridere, considerando che il nipote riporta la vettura alla nonna, la quale accoglie con sorpresa e stupore il ritrovamento della sua Corolla. Non sarebbe giusto anticiparvi altro, dal momento che il lavoro dei nostri amici merita di essere gustato direttamente da voi.