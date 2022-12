Dalla Ducati alla Ferrari: ecco i modelli Lego che tutti sognano di avere

E’ tempo di farsi un regalo. E per chi non può cambiare auto o moto vere, ecco qualche idea alternativa da costruirsi a casa con i mattoncini Lego.

Il periodo natalizio è ormai nel suo clou ed è corsa ai regali. C’è chi non vede l’ora per esempio di cambiare la propria auto, per passare a alle nuove motorizzazioni che soprattutto adesso permettono non solo risparmi in termini di consumi ma anche di emissioni, che non è poco oggi in città dove a circolare sono praticamente solo quelle meno inquinanti. C’è poi chi, appassionato delle due ruote, sogna di rottamare il proprio mezzo e “regalarsi” un nuovo scooter o la moto dei propri sogni, custom o sportiva che sia.

C’è però chi ambisce a molto meno. Magari regalarsi una moto o un’auto più piccola, magari un modellino da costruire o già bello e pronto, da mettere in mostra sui propri scaffali. Che siate piccoli o grandi non importa, perché il modellismo è una passione che non ha età e ancora oggi è uno degli hobby più diffusi al mondo.

Se poi alla passione per il modellismo si unisce quella per i Lego, l’incastro è perfetto. Per molti, i mattoncini erano il giocattolo preferito da bambini, e molti altri li apprezzano ancora oggi, non tanto giocandoci quanto collezionandoli e sfidandosi a costruire i modelli più grandi, dettagliati e complessi. Non tutti possiamo, per un motivo o per l’altro, entrare in possesso di una delle sportive a trazione posteriore più economiche e divertenti. Quindi non rimane altro che possederne una, anche solo da costruire con i celebri mattoncini. E il sito Car and Driver ha analizzato il catalogo Lego e scoperto i più ambiti al momento sul mercato.

Lego, auto e moto che fanno sognare tutti

Negli ultimi anni la celebre casa che produce i mattoncini ha deciso di inaugurare dei pezzi speciali dedicati al mondo delle due e quattro ruote, che sta riscuotendo un enorme successo. Basti pensare al pickup Ford F-150 da 320mila pezzi che ha fatto il giro del web, ma anche la BMW M 1000 RR, tra le prime moto realizzate dalla Lego.

Anno dopo anno, marca dopo marca e modello dopo modello, l’elenco delle auto e delle moto all’interno del catalogo del marchio danese non ha smesso di crescere. E ancora oggi è difficile scegliere i pezzi migliori, ma il sito spagnolo ha provato ad analizzare il mercato attuale e capire quali sono quelli più ambiti. E al primo posto troviamo la Toyota Supra, che può essere costruita con soli 299 pezzi ed è fornita anche con un set extra di pneumatici, nel caso in cui uno venga smarrito o rotto. Alle sue spalle la Ford Mustang Shelby GT500 da 544 pezzi, una riproduzione molto scenografica fatta dalla Lego di un vero bolide, che monta nella realtà un motore da 770 CV. Sul podio poi la Jeep Wrangler Rubicon da 665 pezzi, perfetta per bambini e adulti che amano lo stile di vita 4×4.

Tra i modelli più ambiti ci sono quelli marchiati Lego Technic, che riproducono in grandi dimensioni le auto e moto più belle in circolazione. E tra queste c’è la McLaren Senna GTR, di cui al mondo ne esistono poco più di 70 e con un prezzo di partenza di 1,2 milioni di euro. Ma se volete potete costruirne una con 830 mattoncini in plastica. Altro pezzo molto diffuso ora è il Land Rover Defender, prodotto in 2.573 mattoncini Technic per l’esattezza. Si tratta di un modello davvero fedele a quello reale, con un motore sei cilindri in linea, un verricello e un sistema di sterzo funzionante. Ha anche una trasmissione a quattro velocità funzionante e trazione integrale con tre differenziali che è azionabile.

Non possono mancare auto e moto iconiche

In Italia poi spopola la Ferrari 512M, che molti riconosceranno come rivale della Porsche 917 di Steve McQueen nel suo famoso film sulla 24 ore di Le Mans. Solo 291 pezzi Lego ma uno spettacolo poi non solo per giocarci ma anche per esporlo. Per non parlare poi dell’edizione speciale della Dodge Charger di Dominic Toretto in Fast and Furious, montabile con un kit da 1.077 pezzi e che ha un motore V8 che ha pistoni funzionanti e un gigantesco compressore che sporge dal cofano. Tra le ultime novità poi che stanno riscuotendo un grande successo la confezione che ha due modelli al suo interno, l’Aston Martin Valkyrie AMR Pro e la Vantage GT3, due tra le macchine da circuito più straordinarie in circolazione. ma tra le più ricercate dai collezionisti c’è la versione Technic della Porsche 911 RSR, 1.580 mattoncini di pura poesia.

Per non parlare poi dell’Aston Martin DB5 007, usata dall’agente segreto più famoso del cinema, riprodotta fedelmente con 1.295 pezzi. Mentre ne bastano solo 262 per crearsi a casa la propria Lamborghini Countach, con la colorazione bianca che l’ha resa celebre al suo lancio. Tra i modelli più belli ma anche più cari poi c’è la Bugatti Chiron, l’auto capace di raggiungere i 420 km/h e che può essere costruita con 3.599 pezzi. Altra chicca la Fiat 500, basata sull’auto costruita dal 1965 al 1973, che presenta una replica del motore bicilindrico, un portapacchi decorativo e una capote funzionante. Nel kit è incluso anche un dipinto dell’auto davanti al Colosseo.

Un altro pezzo molto caro è il Technic della Lamborghini Sián FKP 37, dedicata ai veri maestri del mattoncino visto che per costruirla servono 3.696 pezzi. Ma alla fine avrete un modello scala 1:8 che non manca di dettagli, nemmeno un cambio sequenziale a 8 velocità che funziona davvero. Tra i più richiesti dai bambini poi c’è la Ferrari F40 Competizione, che viene fornita con alcuni pezzi di ricambio. Non poteva mancare poi un pezzo raro come la Ford Mustang Fastback 1967, che pur essendo uno dei kit più vecchi è tra i più richiesti ancora oggi. Per gli appassionati della F1 poi non può mancare il kit che permette di avere la McLaren del 2022, guidata da Lando Norris e Daniel Ricciardo, ma anche il pack contenente le Mercedes-AMG F1 W12 e la AMG ONE, oltre alla Ducati Panigale V4, una delle moto ormai più famose al mondo del marchio di Borgo Panigale e che ha vinto il campionato Superbike.